Senioři se vrátili do lavic, aby zjistili jak řídit letový provoz

Pardubice - Pardubická Univerzita třetího věku má plno. Zájemce musí odmítat.

Univerzita PardubiceFoto: Univerzita Pardubice

V úterý se do poslucháren Univerzity Pardubice vrátili senioři. Letní semestr jim začal přednáškou o řízení letového provozu, příští týden se zase dozví jak vidět neviditelná letadla.



Vzhledem k zajímavým tématům se není co divit, že pardubická Univerzita třetího věku (U3V) hlásí zcela obsazeno. „Zájem o přednášky je velký. Z kapacitních důvodů musíme dokonce část zájemců odmítnout," řekl Pavel Švanda z Dopravní fakulty Jana Pernera, která U3V organizuje. Ve spolupráci s pedagogy i z ostatních fakult nabízí pět jednosemestrálních kurzů z různých oblastí a dva přednáškové cykly zaměřené humanitně a technicky.



V technicky zaměřeném bloku senioři do konce května proberou, kromě zmiňovaných letadel, železnice, lodní dopravy a výstavby dálnice D1, také konspirační teorie, kořeny terorismu a pobaví se také o korupci. První přednáška z humanitního bloku se uskuteční v pátek a věnována bude kouzelné zemi skřítků, Irsku. Mezi tématy je ale také léková politika z pohledu farmaceutického průmyslu, hrátky s pamětí, řeč těla, rock and roll, výživa, sociální patologie a další.



Na rozdíl od Univerzity třetího věku nabízí Univerzita volného času na filozofické fakultě ještě několik volných míst. Přednášky začnou za pár dní. „Cyklus přednášek Univerzity volného času navštěvuje každý měsíc na 150 studentů. Na letošní akademický rok jsme vyměnili stávající učebnu za větší, takže máme ještě volnou kapacitu přibližně 20 míst, pokud by se k nám chtěl ještě někdo přidat," upozornila Dita Jančaříková z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a dodala, že dvě nejbližší přednášky se uskuteční ve čtvrtek 16. března. V pravidelných měsíčních intervalech se pak budou konat až do června. Do skončení aktuálního akademického roku tak účastníci absolvují ještě osm přednášek představujících dějiny lidské civilizace a svět v 19. století.



„Naše přednášky nejsou určeny jen seniorům, i když ti tvoří podstatnou část ´studentů´. Navštěvují je například i zaměstnanci univerzity," řekla Dita Jančaříková.



Pardubická univerzita se svými 17 tisíci vyučovacími hodinami patří v České republice k menším univerzitám 3. věku. „V oblasti vzdělávání seniorů na Pardubicku má ale své platné místo. Každý rok rozšíří obzory stovkám seniorů, kteří se znovu do našich kurzů vracejí," uvedl Pavel Švanda z dopravní fakulty.