Senioři si už prohlédli byty v novém komunitním domě

Řečany nad Labem – V komunitním domě pro seniory, který vybudovali z bývalého Domu služeb v Řečanech nad Labem, vzniklo čtrnáct malých bytů, do nichž se již brzy nastěhují první obyvatelé.

Byty v novém komunitním domě.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Už jsem si vybrala byteček, hned dole, abych to měla blízko k hlavním dveřím. Ve velkých prostorách se mi špatně chodí, takže jedna místnost se sociálním zařízením mi bude vyhovovat,“ říká důchodkyně Marie, která se na soužití s ostatním seniory v novém domě těší, protože je ráda ve společnosti.



AKTIVNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA

Propojit soběstačné a aktivní seniory je právě účelem nového domu pro seniory. „Naší vizí je propojit lidi, kteří žijí aktivním způsobem života a jsou podobného věku, aktivit i zájmů. Mohou tak navzájem sdílet své zážitky a potřeby,“ uvedla starostka města Michaela Matoušková, která očekává, že si senioři budou vzájemně pomáhat.



Připomněla také, že byty obec předá do užívání v říjnu. Budoucí nájemníci, kteří jsou již známí, jejich rodiny, ale i veřejnost si mohli bytové jednotky i společenské místnosti a terasu prohlédnout už v sobotu na dni otevřených dveřích.



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

„Je to tu nové, krásné, ještě jsem to v žádném penzionu, kde jsem se byla podívat, neviděla. Také vítám společenskou místnost, mám ráda kutilství, maluji na sklo, tvořím keramiku a šiji patchwork,“ chválí si místnost určenou pro volnočasové aktivity paní Věra, která se do Řečan přestěhuje z jičínského domova důchodců.



„Nám i dalším obcím v okolí chybělo zázemí pro seniory, kteří jsou ještě soběstační a potřebují sem tam nějaký servis a pomoc,“ vysvětlila Matoušková jeden z podnětů, proč se rozhodli dům vybudovat. Podmínky podnájmů pro seniory jsou často nevýhodné. „Budu se stěhovat z podnájmu, kde nejsem spokojená, protože nám stále zvyšují nájem a sama to už neutáhnu,“ popsala paní Božena jeden z problémů, se kterými se důchodci setkávají. Lada Součková