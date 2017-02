Seniorku z bytu zachránili

Pardubice – Strážníci v Pardubicích vyrazili na pomoc pracovnici sociálních služeb. Ta totiž nemohla zkontaktovat 66letou ženu, která byla v její péči.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Pečovatelka se nemohla dostat do jejího bytu. Klientka nereagovala na zvonění, bouchání a klíče byly v zámku, takže nebylo možné dostat se dovnitř. Strážníci na místě zjistili, že sousedé paní neviděli od minulého týdne. Z bytu nevycházel žádný hluk, křik, bylo slyšet pouze vyzvánění telefonu," popsala mluvčí pardubické městské policie Lenka Uskobová.

Protože nebylo možné se do bytu nenásilně dostat, zkusili strážníci alespoň nahlédnout dovnitř za pomoci vypůjčeného žebříku. Ale ani tak neuspěli.

„Protože strážníci pojali podezření, že by žena, která nijak nereaguje, mohla být v ohrožení života nebo dokonce mrtvá, přivolali na místo záchrannou službu, hasiče a policisty, aby mohl být byt otevřen. Podezření se ukázalo jako správné. Jakmile hasiči dveře bytu otevřeli a bylo možno vstoupit, zjistila hlídka, že žena leží v posteli a má zcela evidentně zdravotní problémy. V tuto chvíli do akce nastoupila záchranná služba, která ženu ošetřila a převezla do nemocnice," dodala Lenka Uskobová.