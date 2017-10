Servis k Velké pardubické. Dostihy nejsou jen o koních

Pardubice - Doprava a zpravodajství kolem letošní Velké pardubické zde přehledně.

Diváci sledují dostihy pečlivěFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Tato neděle v Pardubicích patří koním a nejobtížnějšímu dostihu starého kontinentu. Abyste se v ani mimo dostihovou dráhu neztratili, zde je náš servis.

Doprava a parkování

Parkování bude pro návštěvníky vyhrazeno tradičně na uzavřené silnici I/37 směrem na Chrudim, a to v úseku od kruhového objezdu „Na Trojici“ po Dražkovice. Po domluvě s policií budou řidiči do tohoto úseku najíždět ve směru od Dražkovic a po skončení závodu vyjíždět směrem ke kruhovému objezdu a na Hradec Králové. Řidiči musí silnici opustit do 19 hodin, nebo budou odtaženi.





Novinkou je ovšem parkovací plocha ve Svítkově na ploše tamního fotbalového a plochodrážního stadionu. Diváky odtud bude svážet kyvadlová doprava. Parkování v této lokalitě bude stát pouze 50 korun na den, kyvadlová doprava je zcela zdarma.

Omezenou kapacitu nabízí také vojenské letiště, na obvyklých místech v sousedství vojenské správy budou vyčleněna další parkovací místa. Odtud bude diváky svážet kyvadlová doprava a to do doby, než se parkoviště zaplní. Parkování v obou těchto lokalitách je 150 korun na den.