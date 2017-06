Severovýchodní obchvat by se měl začít stavět. příští rok

Pardubice – Kolabující doprava, kamiony jezdící centrem města, dlouhé kolony. Taková je denní realita Pardubic. O nutnosti vybudování obchvatu se ve městě mluví už řadu let. Vzniklo i několik plánů, jenže u toho zůstalo. Do země se nekoplo.

Severovýchodní obchvat by se měl začít stavět. příští rokFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Nyní by se ale situace mohla změnit. Začaly se totiž připravovat hned dva obchvaty – severovýchodní i jihovýchodní.



O poznání dál jsou přípravy severovýchodního obchvatu, který propojí pardubickou Dubinu s obchodní zónou u Globusu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už dokončilo znalecké posudky na cenu pozemků a majitelům začalo odesílat první návrhy kupních smluv. „Pokud nedojde k žádným zádrhelům, je reálné, že pozemky získáme v řádu několika měsíců. Předpokládám, že do konce letošního roku se výkupy vypořádají a příští rok v zimě nebo na jaře si ŘSD zažádá o stavební povolení a následně bude muset udělat soutěž na dodavatele," uvedl poslanec a pardubický zastupitel Martin Kolovratník.



Výstavba obchvatu by městu výrazně ulehčila od velkého množství aut a kamionů. Zejména kamiony by pak nemusely projíždět centrem. U Globusu by totiž sjely z Hradubické ulice a najely na obchvat, který vyústí u kruhového objezdu na Dubině. „Mohu potvrdit, že na vybudování severovýchodního obchvatu Pardubic máme už v tuto chvíli vyčleněno přes půl miliardy korun z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro roky 2018 a 2019," řekl Kolovratník. Ten předpokládá, že v příštím roce se začne stavět a v roce 2019 už bude obchvat sloužit veřejnosti.



PŘIPRAVUJE SE I JIHOVÝCHODNÍ OBCHVAT

Zhruba o rok později by mohl být hotový i jihovýchodní obchvat města, jenž má propojit Dražkovice a Pardubičky. „Ředitelství silnic a dálnic nyní dokončilo technickou aktualizaci trasy včetně nového návrhu tří kruhových křižovatek. Během léta požádá o územní rozhodnutí a my předpokládáme, že ho získá do konce letošního roku. V roce 2018 by tedy mělo vykupovat pozemky, o rok později začít stavět a v roce 2020 by mohlo být hotovo," poznamenal Kolovratník.



Jihovýchodní obchvat je velkou prioritou i pro vedení města. „Věříme, že s jeho realizací by se mohlo začít ve druhé polovině roku 2019. Výstavbě jihovýchodního obchvatu navíc nahrává skutečnost, že na jeho vybudování má zájem také společnost Foxconn, která plánuje v Pardubicích investovat částku přes miliardu korun. Díky obchvatu by tak doprava spojená s firmou přestala jezdit přes ulici Dašická a rychlodráhu," konstatoval pardubický primátor Martin Charvát.



PROPOJENÍ PŘES LOKALITU ČERVEŇÁK

Ve hře je zároveň i propojení Višňovky a Pardubiček přes přírodní lokalitu Červeňák, o které se spekulovalo, že nahradí právě jihovýchodní obchvat. "Spojka uleví dopravě v centru města. Důležité bude také opravit nadjezd u nemocnice, který je ve špatném technickém stavu. Koncepci plánujeme představit na červnovém zasedání zastupitelstva, a to včetně návrhu na propojení s rychlodráhou. Bez alternativní trasy to však není možné už jen kvůli tomu, že by měly sanitky problém s cestou do nemocnice," poznamenal Charvát.



Pozemky pro stavbu propojky pardubická radnice získá od ministerstva obrany formou bezúplatného převodu. Tato problematika ale mezi zastupiteli vyvolává emoce. Jednou ze smluvních podmínek ministerstva totiž je, že silniční propojka na tomto území bude stát do konce roku 2022. Jinak městu hrozí sankce ve výši 500 tisíc korun, která by se s narůstajícím prodlením dále zvyšovala.



„Je potřeba si uvědomit, že propojka nemá oporu v územním plánu města a neexistuje žádná projektová dokumentace. Lze také očekávat řadu námitek ze strany veřejnosti. I úředníci přiznávají, že projednávání tohoto projektu bude složité," řekl zastupitel za ODS Karel Haas.



Vedení města argumentovalo tím, že sankce vyvažují bonusy, které převod přinese. „Pokud nám někdo dává něco zadarmo, i když to může prodat, je logické, že chce nějaké protiplnění," uvedl náměstek primátora Jan Řehounek.



EKOLOGIČTÍ AKTIVISTÉ JSOU PROTI PROPOJCE

Proti silnici se navíc staví pardubická sdružení, která vytvořila společnou iniciativu Přírodní park Červeňák. Náměstek Řehounek už před časem uvedl, že lze záměr výstavby silniční spojky s představou přírodního parku skloubit a najít kompromis.

Řehounek už kvůli Červeňáku sklidil kritiku v minulosti. Opozice i ekologičtí aktivisté ho obviňovali z liknavosti.