Silnice na Holice projde opravou. Uzavírka nažene kamiony do obcí

Holice – Samá jáma, samá díra, a opravy zatím jen provizorní. Silnice mezi obcemi Horní Ředice a Časy je zralá na generální opravu, a té se také dočká. Od pondělí 3. dubna až do 31. května tak budou muset řidiči volit trasu oklikou.

NÁKLADNÍ doprava potrápí Býšť i Rovně.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Nákladní doprava by měla jezdit pouze jedním směrem. Od Pardubic by měly kamiony směřovat přes Dašice, Horní a Dolní Roveň do Vysoké u Holic, a tam už bez omezení na silnici I/35. Ze směru od Vysokého Mýta a Litomyšle by pak nákladní doprava měla do Pardubic směřovat přes Býšť a Sezemice. Pro osobní automobily by trasa měla zůstat bez omezení.

NEMAJÍ RADOST

Obcím dotčeným objížďkou to ale příliš radost nedělá. „Není to pro nás potěšující zpráva. Hustota dopravy, už tak dost vysoká, bude ještě vyšší. Vymínili jsme si kvůli tomu následné opravy i policejní dohled," říká Iva Vinařová, starostka Dolní Rovně.

Nákladní dopravu už ale v obci znají. „Kamiony už přes nás teď jezdí stejně i bez uzavírky, mají to totiž přes nás do Pardubic kratší. Vůbec bychom je tu nechtěli, ale bohužel není na výběr. Nás zachrání leda dobudování silnice R 35," dodává k chystanému náporu Iva Vinařová.

Oprava silnice mezi obcemi Časy a Horní Ředice je nutná. Uvědomují si to i řidiči. „Je to tam hrůza, v zásadě to vůbec není bezpečné. Trasa se prodlouží, v Horní a Dolní Rovni z toho nebudou mít radost. Vzhledem k tomu, že jde o silnici první třídy, tak se divím, že to vůbec nechali dojít do tohoto stadia. Jako řidič hlavně apeluji na rychlost, ale především kvalitu práce. Abychom pak ještě o letních prázdninách nemuseli přes to všechno létat na dronech," říká Lukáš Peška, který silnicí jezdí téměř každý den.

Na uzavírce ale z pohledu řidiče nachází i kladné stránky. „V opravě silnice s trochou nadsázky vidím i pozitivum, že teď se nebudou stát půlhodinové fronty na křižovatce v Sezemicích na příjezdu od Holic," dodává Lukáš Peška.

ROZBITÉ KANÁLY

Ve včasnou opravu silnice doufají i v Dolní Rovni. Těžká nákladní auta už jim jednou silnici poničila. V jednom úseku se začaly propadat kanály a relativně nová vozovka se vzápětí musela znovu opravovat.

Problémový úsek byl zejména za železničním přejezdem. Kanály jsou zde umístěny na úrovni středové čáry a těžká nákladní auta se jim nemají jak vyhnout. „Doufám, že ten termín opravy je pevný. Kanály jsou v současné době stabilní. Bouchají, ale po opravě už se naštěstí nepropadají a nepraskají," říká k tomu starostka Iva Vinařová.

Zatímco teď si přes obec cestu zkracovaly jen některé kamiony, nyní tam objížďka přivede všechny. „Stížnosti od obyvatel na hluk jsou. Radost z toho nemáme, budeme se spíš těšit, až to bude hotové," uzavírá starostka Dolní Rovně.