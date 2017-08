Pardubice – Školy v Pardubicích se dočkají opravy svých sportovišť. Podle analýzy, která zmapovala všech sedmnáct pardubických základních škol, nepotřebují rekonstrukci pouze budovy škol a stravovací zařízení, ale právě také sportovní areály.

Školská sportoviště nutně potřebují rekonstrukci.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Analýzu připravili pracovníci odboru školství, kultury a sportu, ale hlavně také ředitelé a tělocvikáři jednotlivých škol. Požadavky se vytvářely pomocí Rámcového vzdělávacího programu, který určuje, co vše žáci na prvním i druhém stupni musí při tělesné výchově zvládnout. Přihlíželo se také ke sportovní profilaci dané školy.



Rekonstrukci potřebuje většina školských sportovišť vlastněných městem. „Jsme schopni naplnit podmínky pro zajištění kvalitní tělesné výchovy ve všech areálech do 10 milionů korun na jednu školu. Díky tomu bychom měli být schopní rekonstruovat dva areály ročně a dva další projektovat,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za školství a sport Jakub Rychtecký.



Mezi prvními školami, které se rekonstrukce dočkají, je Základní škola Závodu míru. Na její opravu je již z městského rozpočtu vyhrazeno právě 10 milionů korun. „Ještě letos chceme vybrat dodavatele a zahájit práce. V roce 2018 doporučujeme investovat do areálů na Základní škole Studánka a Základní škole Resslova, kde se finalizují projektové dokumentace a potřebná povolení,“ přiblížil náměstek Rychtecký.



Na zrekonstruovaných sportovištích nebudou běhat pouze děti, odpoledne a o víkendech budou přístupná veřejnosti, a to zdarma. „Je nesmysl budovat desítky nových sportovišť, když můžeme využít právě školské sportovní areály s vybudováním potřebného zázemí,“ řekl Rychtecký.

Lada Součková