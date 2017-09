Skutečně spěšný odlet: Přijetí a odbavení letadla na Londýn za 25 minut

Pardubice - Pravidelná letecká linka mezi Pardubicemi a londýnským letištěm Stansted, která zahájila provoz 5. září, získala titul Linka týdne. Tímto certifikátem ji ocenil odborný web Anna.aero, věnující se novinkám a analýzám z letecké dopravy.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Dimíř Šťastný

Titul Linka týdne udělují odborníci novým leteckým službám, které považují za nejvýznamnější v tomto oboru. V minulosti ocenění získala například letiště v Amsterodamu či Dubaji.



Proces přijetí a odbavení letadla na této lince trvá jen 25 minut. "Během této doby musíme převézt z odbavovací haly k letadlu zavazadla odlétajících a zpět bagáž těch, kteří přiletěli. A stejně dopravit k letadlu cestující odbavené pro let do Londýna a od něj ty, kteří právě vstupují na území České republiky,“ popsala Hana Šmejkalová, ředitelka společnosti EBA.



I když tým letiště dělá vše pro to, aby odbavení bylo co nejplynulejší, někteří cestující negativně vnímají, že musejí cestu z terminálu k letadlu absolvovat autobusem. „Před odletem je třeba usadit do letadla téměř 200 cestujících, ten odlet je skutečně spěšný,“ dodala ředitelka.



Linku mezi Pardubicemi a Londýnem provozuje společnost Ryanair od 5. září. Letadla mířící za kanál bývají plně obsazena. K letům společnost využívá Boeing 737 se 189 místy na palubě. Letadla do Velké Británie odlétají vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.