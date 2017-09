Šlehačkovač zranil mladou ženu

Kluž /Z DĚJIŠTĚ BASKETBALOVÉHO ME/ – Dělal, co mohl. Maďarské konto zatížil osmnácti body. Lukáš Palyza prohnal košem soupeře čtyři trojky ze sedmi. Jenže na druhé straně se našel ještě přesnější střelec. Adam Hanga by se proti České republice snad trefil i ze šatny. Český borec sympaticky měl pro něj jenom slova chvály. A uznal, že i výhra Maďarů byla zasloužená.