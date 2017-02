Sochař: Nechci mít z Kašpara věšák

Pardubice - Pardubáci se s kontaktní sochou na třídě Míru dobře sžili. Fotí se s ní, oblékají ji i jejími ústy promlouvají.

Pardubáci už sochu letce Jana Kašpara na třídě Míru nejen berou kolem ramen a fotí se s ní, ale jeho ústy také promlouvají. V úterý například Kašpar prostřednictvím papírové bubliny řekl: „Humor zakázán. Sorry jako."



Je to reakce na osud cedule s nápisem „Letět do JAR? Sorry jako", která se na soše objevila o víkendu a narážela na kauzu služebního výletu tří manažerů Služeb města Pardubic do Afriky. Tento komentář ale u Kašparových úst vydržel jen velmi krátce. Městská policie ho odstranila.

„Socha nemá být součástí politických intrik a vyřizování. Na žádost autora byl proto nápis odkazující na výlet do JAR sundán. O stávajícím nápisu musí rozhodnout opět autor díla. V případě, že to bude jeho přání, bude dočasné vylepšení sochy opět odstraněno," uvedla mluvčí pardubické městské policie Lucie Klementová.



Sochaři Františku Bálkovi, tvůrci Jana Kašpara, přišla poznámka k JAR vtipná, ale má obavy, aby se z jeho sochy časem nestal věšák nebo pošta.

Aviatik Kašpar v mírně nadživotní velikosti stojí na třídě Míru od konce loňského roku. Na sobě už měl hokejový dres, čepici a šálu, chvíli „hlídal" také psa, figuruje na stovkách snímků na sociálních sítích.



„Čepice se šálou byla vtipná. Ta paní, která mu doplňky oblékla, mě o tom informovala, ačkoliv až poté. Dopředu jsem věděl i o tom, že Jan Kašpar dostane dres," zhodnotil lidovou tvořivost sochař František Bálek.



Obává se však, aby jeho dílo nebylo využíváno například ve volební kampani před blížícími se parlamentními volbami. Proto žádá veřejnost, aby volila jen takový humor, který bude ctít důstojnost proslulého pardubického rodáka Jana Kašpara. „Městská policie také nemá snadnou situaci. Pokud někdo sochu neponičí, nedopouští se vandalství ani výtržnictví. Ale pozor, dopouští se porušení autorských práv, protože jde o změnu díla," dodal sochař František Bálek.



Socha je pod neustálým dohledem kamer městské policie, která navíc sídlí hned za rohem.