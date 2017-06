Spitfire v nových barvách

Pardubice - Aviatická pouť uctí také československou stíhací legendu, pilota RAF Otto Smika.

Aviatická pouť 2016 v PardubicíchFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Letový program Aviatické pouti si nelze představit bez účasti legendárního britského stíhacího letounu Spitfire. Pochopitelně tomu nebude jinak ani letos na sedmadvacátém ročníku, který se uskuteční ve dnech 3. a 4. června na letišti v Pardubicích.



Aviatickou pouť již dvě desetiletí provází synonymum Spitfire, tedy připomenutí britské stíhačky, jež od roku 1940 do konce války zásadně ovlivňovala vý- voj na vzdušných frontách 2. světové války a je v řadě souvislostí spojena s čs. piloty. Letos opět přiletí dobře známý Spitfire LF Mk.XVIe, který se od roku 2012 pravidelně účastní pardubické akce.



„Jeho majitel, Stephen Stead, projevuje svoji náklonnost k československým válečným letcům, což je mimo jiné spojeno s jeho pracovními aktivitami v ČR i tím, že zde své historické letouny od jara do příchodu podzimu také hangáruje," uvedl člen organizačního štábu Aviatické pouti Zdeněk Hurt.



„Pro letošek zvolil novou povrchovou podobu do podoby stroje F/Lt. Otto Smika, se kterým létal v době jeho krátkého velení 127. britské squadrony, která od invaze ve Francii podporovala spojenecké armády postupující směrem na Německo. Nové zbarvení Spitfire obdržel v dubnu letošního roku a na letošní Aviatické pouti jej opět předvede v tradičně bravurní ukázce zkušební pilot Dan Griffith," přiblížil jednu z lahůdek pouti Zdeněk Hurt.