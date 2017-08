Spor o cenu rekonstrukce třídy Míru míří k soudu

Pardubice – Ačkoliv pardubická třída Míru je již více než dva roky opravená, výsledek rekonstrukce poněkud kalí fakt, že město stále vede spor s libereckou stavební firmou Syner.

Bagr na třídě Míru v Pardubicích.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Město Pardubice společnosti za rekonstrukci zaplatilo 87 milionů korun, Syner však požaduje o zhruba 11 milionů více. Nyní magistrát odmítl možnost mimo-soudního vyrovnání, spor tak definitivně poputuje k soudu.



„Na mimosoudní vyrovnání nepřistoupíme, nechali jsme si udělat vícero právních posudků, které potvrdily, že akce byla řádně vyúčtována a proplatily se všechny provedené práce a výkony. Nemůžeme tudíž přistoupit na to, abychom platili věci, jež nám nepřísluší,“ vysvětlil primátor Pardubic Martin Charvát.



Podle něj je nepřípustné, aby byla překročena cena oprav, která byla vysoutěžena podle zákona o veřejných zakázkách.

„Podle tohoto zákona je třeba mít danou zakázku jasně nastavenou a uzavřenou. Dnes už tudíž nemůžeme sahat do podstaty její koncepce a něco přepočítávat a dělat nějaké dohody. Nepřísluší nám postupovat mimo meze zákona,“ dodal Charvát.



Zástupci liberecké firmy oponují, že původní cena 98,4 milionů korun stojí zakotvená ve smlouvě. „Naše společnost vysoutěžila zakázku na rekonstrukci třídy Míru s pevně stanovenou cenou a tuto jsme městu fakturovali. Nedoplatek ve výši asi 11 milionů nám město Pardubice protiprávně zadržuje už více než dva roky,“ uvedl mluvčí Syneru Ondřej Paclt s tím, že firma ještě před soudním sporem navrhovala rozhodčí řízení, aby věc byla rychle vyřešena a obě strany ušetřily náklady na právníky.



„Městem odmítnuté mimosoudní vyrovnání by bylo rozumným řešením, které mohlo vše ukončit. Spor tak bude pokračovat a stát daňové poplatníky další peníze,“ dodal Paclt.



ROZCHÁZEJÍ SE V INTERPRETACI SMLOUVY

Zde je vidět, jak se město a firma Syner rozcházejí v interpretaci smlouvy – zatímco stavaři považují částku, kterou požadují, za pevnou vysoutěženou cenu sníženou o nerealizované položky, město vidí ve firmou požadovaných nezaplacených penězích částku za věci, které Syner vůbec neudělal.



Spor vede město se Synerem už od dokončení generální opravy třídy Míru. Vloni podala stavební společnost na město Pardubice žalobu, městu pak byl ve zkráceném soudním řízení uložen platební rozkaz, proti kterému však podalo kvalifikovaný odpor.

Kauza se u pardubického okresního soudu projednávala letos v červnu, tehdy se ovšem ještě podařilo soudkyni přesvědčit obě strany, aby se pokusily o smír. Ten teď však vzal zasvé. (jpr)