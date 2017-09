Sportoviště na Dukle postaví architekti ze Slovenska

Pardubice – Nová atletická hala s oválem, multifunkční sportovní hala, gymnastická tělocvična, sály pro úpolové sporty, posilovna, vnitřní běžecký okruh, zázemí pro venkovní atletické hřiště a hala pro míčové sporty. To vše by mělo vzniknout v pardubické části Dukla.

Vítězný návrh nové podoby atletického stadionu na Dukle.Foto: Magistrát města Pardubice

Podoba nového sportovního areálu už je známa. K projektu Dukla sportovní včera zástupci pardubické radnice podepsali smlouvu se slovenskými architekty. Ti zvítězili ve výběrovém řízení, v němž se utkali s francouzsko-českým návrhem.



„Porota na obou návrzích ocenila, že si nejlépe ze všech a navíc velice podobně poradily s dispozičním uspořádáním celého areálu. Oba týmy umístily jednotlivá sportoviště do stejných prostor areálu,“ vysvětlil manažer projektu Miroslav Janovský.



CENA NÁVRHU JE DESET MILIONŮ BEZ DPH

Oba návrhy zároveň nejlépe vybraly také centrální uzlový bod areálu, kterým bude společná recepce. „Nejnižší nabídkovou cenu ve výši deset milionů korun bez DPH nakonec předložila slovenská společnost Studený architekti,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za strategický plán a rozvoj města Jan Řehounek.



Vítězný projekt vypracovali slovenští architekti Ján Studený a Peter Stec. „Očekáváme naplnění vize moderního sportovního areálu, který bude sloužit hlavně obyvatelům města,“ okomentoval výsledek výběrového řízení architekt Ján Studený. K sobě si také přizvali některé české projekční kanceláře.



Areál sportovišť na Dukle má 80 tisíc metrů čtverečních, kvůli této velikosti budou projekční práce se všemi povoleními trvat déle než dva roky. Architekti nyní musí studii dopracovat, své návrhy budou konzultovat s projektovým týmem města, který tvoří odborníci, ale také samotní sportovci.



„Dál se budou projektovat pouze sportoviště, která budou součástí první etapy. Dokumentaci pro stavební povolení chceme mít hotovou do poloviny roku 2019,“ přiblížil náměstek primátora zodpovědný za školství a sport Jakub Rychtecký s tím, že cena nepřesáhne 350 milionů korun.



Moderní sportovní areál na Dukle by měl sloužit jak profesionálním, tak i amatérským a rekreačním sportovcům. „Areál je projektovaný tak, aby byl difuzní, otevřený, a bude v něm hodně veřejných zón pro kontakt se školou, pro setkávání se a pro sportovní život, kam rádi přijdou i lidé, kteří nejdou nutně jen za sportem,“ popsal návrh architekt Peter Stec.



Centrální bod areálu by měl lidem poskytnout potřebný servis, budou tam umístěné šatny, restaurace, recepce a další zázemí, místo je navíc přístupné ze všech stran.



„Důležitým prostorem areálu zůstává atletický stadion se svými typickými figurami – tribunami a architektonicky cennými prvky z 50. let, které už s tímto místem srostly,“ přiblížil Studený.



AREÁL VYUŽIJÍ NEJEN MÍSTNÍ SPORTOVCI

„Areál najde využití nejen mezi našimi kluby a školami, ale budou sem jezdit i sportovci ze širokého okolí,“ konstatoval náměstek Řehounek.

Sportovní kluby se ostatně potýkají s nedostatkem prostor. „Při plánování tak myslíme také na gymnastiku i sálové sporty. Počítá se i s halou s kapacitou okolo tří tisíc sedadel, aby vznikl důstojný stánek právě pro sálové sporty,“ dodal náměstek Rychtecký.



Revitalizace areálu se rozdělí na etapy, ta první se zaměří na atletickou halu s potřebným zázemím. „Atletika má v České republice stále kvalitní značku a bylo by dobré aby uprostřed republiky pro ni vzniklo i centrum,“ řekl primátor Martin Charvát. Lada Součková