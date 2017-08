Sportovní park přilákal sto tisíc lidí. Vrátí se zase za rok

Pardubice - Sportovní park Pardubice, který na více než týden zakotvil v parku Na Špici, na pardubickém zámku, ale i na soutoku řek Labe a Chrudimky, se stal nejnavštěvovanější městskou akcí letošního léta.

Jiří Prskavec ve Sportovním parku Pardubice.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Přestože byl Sportovní park Pardubice menší a kratší, co se týká území, kde se rozkládal, a počtu dní, úspěšně navázal na Olympijský park Pardubice. Letos se podařilo zapojit i více seniorů a dospělých. Přilákat i dospělé měly jednotlivé kluby za úkol,“ řekl manažer projektu Pavel Stara.



Od 12. do 20. srpna park navštívilo sto tisíc lidí. „Park zaplnily davy návštěvníků nejen z Pardubic, více než polovina jich byla mimopardubická,“ konstatoval Stara.



To, že bude park oblíbený i letos, prozradil už předprodej hracích karet, o které byl o velký zájem. Za splněná stanoviště mohly děti díky hracím kartám získat diplomy a medaile. „Znovu se potvrdilo, že Pardubice jsou městem sportu a sportovců. Nadšení malých i velkých návštěvníků parku je toho důkazem,“ řekl primátor Martin Charvát.



V parku si mohli milovníci sportu vyzkoušet až šedesátku různých sporů, a to na šestnácti stálých a sedmi variabilních stanovištích, které provozovaly sportovní kluby z Pardubicka. „Sportovní kluby odvedly skvělou práci. Stejně jako loni to jistě pocítí v nárůstu členské základny. Z tematického grantu mezi kluby rozdělíme okolo 500 tisíc korun, peníze budou moci použít na nákup nového sportovního vybavení a pomůcek,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.



Na programu nechyběly ani autogramiády, podepsal se třeba olympionik Jiří Prskavec nebo pardubičtí hokejisté. Protože si Pardubáci sportování v parku Na Špici oblíbili, chce město akci opakovat „Jsme rádi, že jsme projekt letos opakovali, počítáme s ním i příští rok,“ uzavřel primátor. Lada Součková