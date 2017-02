Starostové pod tlakem developerů

Pardubicko - V okolí Pardubic rostou stovky rodinných domů.

Stavební parcely u Starého Mateřova.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Téměř každý den odpovídají starostové obcí v okolí Pardubic na dotazy developerů i jednotlivců, kteří si přejí na jejich katastrálním území postavit další rodinné domy. Použitelné pozemky ale v některých lokalitách již „došly".

„Jsou nám stále doručovány žádosti developerů, kteří zde vlastní nějakou půdu a chtějí ji zařadit do územního plánu tak, aby na ní mohli postavit řadovky," svěřila se starostka Barchova Iveta Krebsová. Poslední tři žádosti tohoto typu zastupitelstvo zamítlo. Z vesnic blízko Pardubic se podle starostky snaží developerské projekty udělat „maloměsta". Přestože vedení Barchova není nové výstavbě nakloněno, obec se rozrůstá.



„Co tito lidé obci přinášejí, když si u nás ani nezřizují trvalý pobyt? Z poslední doby tu máme tři nové domy a ani jednoho nového oficiálního obyvatele," uvedla starostka.



V blízké obci Čepí už masivní nová výstavba nevypukne, přestože i zdejší starostka Zuzana Dvořáková téměř denně řeší dotazy na volné parcely. „Stopku" obci vystavila úrodná půda. „Čepí leží na půdě I. bonity a ta se dle zákona nesmí zastavovat. Za současnou hranici zastavění nepůjdeme," dodala. K dispozici jsou jen vyřazené oblasti, které byly přejaty ze starého územního plánu z roku 1997.

Rozsáhlé satelitní městečko vyroste podél silnice vedoucí ze Starých Čívic do Čepí. Po pravé straně silnice (ve směru od Čívic) je tam naplánováno až 200 rodinných domů. Mají být skryté za protihlukovými valy.



Součástí nového „městečka" je i odpočinkové centrum s tenisovými kurty, dráhou pro in-line bruslení, bazénem a dalším vyžitím. Tato rekreační zóna má vzniknout v lokalitě kolem bývalého zámečku, kterou místní znají jako Hladíkov. Starosta Starého Mateřova Pavel Sehnoutek potvrdil, že zájem lidí o nové parcely a domy je veliký a nadále roste. Buduje se i na levé straně silnice, tam může být 80 rodinných domů.

VÍCE LIDÍ, VÍCE PENĚZ

Tato obec „za letištěm" se za posledních dvacet let významně rozrostla. Z původních dvou set obyvatel je v současné době téměř šest set. Na rozdíl od sousedního Barchova je Mateřov výstavbě nakloněn. „Více obyvatel znamená více peněz do rozpočtu," okomentoval situaci starosta Sehnoutek.



Ceny stavebních pozemků v okolí Pardubic za posledních pět let vzrostly o dvacet až třicet procent. Konkrétně v Mateřově a okolí se platilo kolem 800 korun za metr čtvereční, dnes už cena překročila tisíc korun.

MHD JAKO BONUS

„Individuální stavebníci mají zájem o pozemky přímo ve městě, nebo v nejbližším okolí v dosahu městské hromadné dopravy, ale takových je nedostatek," uvedl Lukáš Mudroch, ředitel jedné z pardubických realitních kanceláří.

Naopak převis nabídky je podle Mudrocha ve vzdálenějších obcích, kde se pozemky dají pořídit za výrazně nižší ceny.