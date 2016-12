„Stávající koalice na radnici je kompaktní,“ říká primátor

Pardubice – Jak vidí závěr roku 2016 primátor Pardubic Martin Charvát?

Martin CharvátFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Co považujete za úspěch současné koalice na pardubické radnici v poslední době?

Podařilo se nám schválit rozpočet na rok 2017, který je velmi proinvestičně naladěn. Rozhodně není schodkový, jak tvrdí opozice. Chceme dotáhnout přestavbu přednádraží a letištního terminálu. Rok 2017 bude hlavně rokem příprav na projekty z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Mělo by jít o nový inteligentní dopravní systém, který má lépe reagovat na aktuální dopravní situaci ve městě. Máme v plánu koncepčně řešit území Na Spravedlnosti, o které se nám hlásí developeři, a dokončit cyklostezku do Dražkovic.



Jak to vypadá aktuálně kolem koupě majoritního podílu v hokejovém klubu HC Dynamo Pardubiceod současného vlastníka Romana Šmidberského?

Momentálně se finalizuje audit. Mezi vánočními svátky by měl být hotový materiál pro zastupitele města, které chceme 2. ledna pozvat na jednání. Tam by-chom si měli neveřejně vyříkat všechny pohledy na tento problém. Rádi bychom našli v zastupitelstvu rozumnou shodu. Naší prioritou je získat zpět majorituv pardubickém hokejovém klubu. Bez něj by aréna, do které se investovalo skoro 3/4 miliardy korun, byla jednoznačně ztrátová. A my nehodláme mít cirkusové šapitó bez artistů.



Má město v úmyslu být dlouhodobě vlastníkem hokejového klubu?

To rozhodně ne. Uvidíme, jaké budou nálady v jednotlivých klubech zastupitelů města, ale my bychom rádi chtěli mít vliv na to, kdo bude novým většinovým vlastníkem hokejového klubu. Samozřejmě budeme rádi, když se celá situace vyřeší co nej-dříve. Na druhou stranu zdůrazňuji, že já osobně nemám ambice řídit sportovní stránku klubu. Z toho důvodu jsem jasně deklaroval, že jsem oslovil ke spolupráci tři významné hokejové osobnosti Pardubic – Vladimíra Martince, Dušana Salfického a Petra Čáslavu.



V jaké fázi jsou jednání týkající se budovy ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí, z které by se mělo stát nové sídlo pardubické radnice?

V tuto chvíli je míč na straně ČSOB Pojišťovny. Magistrát je k jednání připraven. Čekáme na postoj vedení pojišťovny, která nyní musí rozhodnout, jakou lokalitu si vybere pro výstavbu své nové budovy. Jasno by mělo být na začátku ledna příštího roku.



Velkým tématem byla před volbami do zastupitelstev problematika obvodů. Jsou podle vás v Pardubicích potřeba a vyhovuje vám stávající model jejich fungování?

Hnutí ANO nikdy neříkalo, že by chtělo obvody zrušit. Osobně jsem vždycky vnímal obvody pozitivně. Se starosty máme pravidelná setkání. Pro obvody jsme vyčlenili určitou částku na jejich nejaktuálnější potřeby a je na nich, jak s ní naloží. Myslím, že se u starostů podařilo, že s magistrátem spolupracují. Je jedno, z jaké jsou strany. Domnívám se, že mezi námi není žádné pnutí jako v případě bývalého vedení města. Kdybychom se neustále hádali, bylo by to k ničemu. A málokdo udělal ve svých obvodech tolik práce, jako v minulosti například Jiří Srbek, Jaroslav Kňava či Vítězslav Štěpánek. Kdyby obvody neexistovaly, řada investic by se vůbec nerealizovala.



Se starosty viditelné pnutí cítit není, zatímco s opozicí v zastupitelstvu asi vztahy nejsou, velmi diplomaticky řečeno, zrovna idylické...

Chci zdůraznit, že stávající koalice na pardubické radnici je kompaktní. V tomto ohledu je klid. Opozice si nastavila svůj styl jednání. Možná je to tím, že celorepubliková nálada je vyhrocená, společnost se do jisté míry polarizuje. Člověk si může sednout za stůl s někým, kdo chce diskutovat. Mrzí mě, že se teď neustále politikaří a je jedno, jestli ze strany koalice nebo opozice. Pokud ale přijdou výpady, které nerespektují principy korektního jednání, tak na ně prostě musím reagovat.