Stezka má trasu. Půdu zatím ne

Pardubicko - Nejsložitější část přípravy. Obce začnou vyjednávat s majiteli.

Trasa budoucí cyklostezky, po které bude možné se dostat z Pardubic do Týnce nad Labem, je už známá. Jedenáct dotčených obcí obdrží během ledna seznamy soukromých vlastníků pozemků a zahájí s nimi jednání o výkupech.

Trasu se podařilo navrhnout tak, aby z 85 až 90 procent vedla po pozemcích obcí a státu, případně Povodí Labe. Přesto se obce toho, co je čeká, obávají. Vyjednávání s vlastníky bývá nejsložitější částí přípravy podobných staveb. Výrazně ovlivní celkové náklady i časový horizont projektu. „Některé obce budou vyjednávat s jedním, dvěma vlastníky. Ale například Přelouč jich má kolem třiceti. Nikdy nelze dopředu odhadnout, jak to půjde," uvedla starostka Přelouče Irena Burešová, která je zároveň výkonnou ředitelkou Svazku obcí Pardubická labská. Svazek vznikl právě za účelem vybudování cyklostezky.



Ještě vloni se hovořilo o tom, že stavba by mohla začít v roce 2018. Teď už svazek obcí termín opatrně posouvá. „Obávám se, že to bude spíš v roce 2019. Jakmile bude i menší ucelený úsek připravený, požádáme o dotaci a začneme stavět," dodala Burešová.



Navrhovaná cyklostezka, která má být trasovaná v úseku Pardubice – Přelouč – Chvaletice – Týnec nad Labem, bude součástí mezinárodní cyklotrasy číslo 2 Labská stezka. Ta má v budoucnu kopírovat řeku Labe od jejího pramene v Krkonoších až do Hamburku, kde ústí do moře.