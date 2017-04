Stížnosti na hluk jsou běžné. Hostům se občas nechce domů

Pardubice – Jakmile vysvitne sluníčko a teploty vzrostou, lidé začnou bažit po zlatavém moku, vínku či limonádě na čerstvém vzduchu. Vstříc jim vycházejí provozovatelé restaurací, hospod, kaváren i barů. Některé předzahrádky tak v Pardubicích fungují dokonce již od března. Valná většina provozovatelů však čeká až na léto.

Provoz předzahrádek většinou upravují místní vyhlášky.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

STÍŽNOSTI NA BARY

„Zatím řešíme pravidelně stížnosti pouze na dva bary v centru města. V letních měsících jsou pak stížnosti na hluk téměř každodenním pravidlem," uvedla mluvčí pardubické městské policie Lucie Klementová.

V Pardubicích vyhláška dovoluje i delší provozní dobu zahrádek než do obvyklých 22 hodin, kdy začíná noční klid. Výjimka se týká třídy Míru, náměstí Republiky, Pernštýnského a Komenského náměstí a ulice Na Třísle.

Ve všech ostatních částech města musejí hosté zahrádku opustit úderem desáté večerní. Provoz zahrádek v Pardubicích je totiž upraven obecně závaznou vyhláškou o veřejném pořádku, který stanoví provozní dobu zahrádek od 6 hodin ráno do 22 hodin s výše uvedenou výjimkou. Vloni se na přechodnou dobu, a to během trvání Olympijského parku, prodlužovala provozní doba předzahrádek ve vymezené lokalitě dokonce až do jedné hodiny noční.

Povolení k záboru veřejného prostranství předzahrádkou pak udělují jednotlivé městské obvody. Ty také vybírají za zvláštní užívání veřejného prostranství místní poplatek. Ten se pohybuje mezi 100 a 300 korunami za každých pět metrů čtverečních (i započatých) za měsíc (i započatý). Tyto poplatky jdou do obvodních rozpočtů.

VÍCE PODPORY?

„V Pardubicích není nikterak velký problém zřídit předzahrádku. Zrovna to řeším, jedná se o standardní postup, na nějž jsem už za ty roky zvyklý. Je jen škoda, že město předzahrádky více nepodporuje, přitom předzahrádky tvoří kulturu a jakýsi kolorit města. Například v Salcburku mají velmi pěkné předzahrádky se spoustou květin – ty dodává bezplatně samo město," řekl Petr Radosta, provozovatel baru na pardubickém Pernštýnském náměstí.

Ruch na zahrádkách pochopitelně vadí obyvatelům blízkého okolí a městská policie dodržování nočního klidu kontroluje. Najdou se ovšem i takoví obyvatelé, kterým hospodská zahrádka pod okny nevadí. „Občas ze zahrádky hluk je a někdy to je nepříjemné, ale není to nic hrozného, protože hospoda docela brzo zavírá a já nechodím tak brzo spát, aby mě to rušilo," podotkla Nikola Jankovičová, studentka, která bydlí poblíž restaurace U Vatikána vedle pardubického Kostelíčka.

„Půlnoc mi přijde na uzavírání zahrádek jako adekvátní hodina. Občas sice máme problém s hosty, kterým se ze zahrádky dvakrát nechce, nemůžeme je pochopitelně vyhánět násilím. Zavírání zahrádky o půlnoci ovšem dodržujeme," dodal Radosta.