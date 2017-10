Strážníci zachraňovali ovci. Uvízla hlavou v plotě

Přelouč - Záchranu užitečného zvířete zařizovala v Přelouči městská policie.

Ilustrační fotoFoto: www.praha4.cz

Ovce plotem neprojde, ale ovce je nepoučitelná. Ovce to zjistí, až když nemůže hlavu dostat zpátky. O pomoc si ale sama nezavolá a tak to musí udělat kolejmdoucí jako v Přelouči. Tamním strážníkům oznamovatel sdělil, že v parku pod náměstím je v plotě zaklíněná ovce.



"Hlídka vyrozuměla majitele zvířete, který ovci osvobodil. Dle jeho tvrzení to nebylo poprvé, co zvíře takto uvízlo v plotě. Možná že za plotem je opravdu kvalitnější tráva," podotkl velitel přeloučských strážníků Leoš Slavík.