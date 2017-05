Studenti pardubické univerzity pořádají konferenci Sociocon

Pardubice - V pardubickém Divadle 29 se dnes uskuteční osmý ročník studentské konference, která nese název Sociocon. Studenti, vyučující i hosté Katedry sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice představí projekty, terénní výzkumy, filmy či studentské závěrečné práce. Akce je určena i pro veřejnost, začíná ve 14 hodin a potrvá do 20 hodin.

Letošní 8. ročník Socioconu má podtitul Zranitelní a mocní a jednotlivé příspěvky se zaměřují na aktuální témata, která jsou rozdělena do třech bloků. „První blok se bude věnovat ukrývání a přetváření identity člověka na internetu. Diskutovat se bude ale i o tom, jak Romové získávají občanství u nás i v zahraničí," uvedla mluvčí pardubické univerzity Valerie Wágnerová.



Druhý blok bude patřit českým ženám, které konvertují k islámu i seznámení s morální ekonomií tureckého obchodu s růžovým olejem. Na programu je také prezentace výzkumů, které provádějí studenti a akademičtí pracovníci pro pardubický magistrát.



„Sociocon se věnuje tomu nejlepšímu, co mohou studenti a učitelé představit z celoročního dění a práce na katedře sociálních věd," uvedl koordinátor konference Tomáš Samek.



V programu své místo našel i etnografický film Z Pardubic do Pata-Ratu - „road movie" mapující studentský terénní výzkum. Studentka sociální antropologie poté vylíčí své zkušenosti z jednosemestrálního studijního pobytu na Tchaj-wanu na National Dong Hwa University. Program studentů a pedagogů Katedry sociálních věd Fakulty filozofické v Divadle 29 uzavře studentské divadlo s názvem Telenovela, co vám utrhne srdce.