Pardubice – Semestr studentům pardubické univerzity začíná 25. září, už teď však zahájili hon na ideální bydlení. Možností mají několik. Ti, kteří si potrpí na své soukromí, si pronajímají garsonky. Někteří studenti volí sdílené studentské byty, které je vyjdou levněji. Jiní se nebojí kolejí, kde jsou ve středu dění a oddávají se studentskému životu se vším všudy.

Studenti volí raději priváty. Chtějí soukromí a komfort.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

ZÁJEM JE O POLABINY

Najít si místo mezi ostatními studenty na privátu není těžké. Zájem je především o bytové jednotky v Polabinách. „Do bytu u Univerzity není problém sehnat nájemníky, protože je to kousek od školy, kousek do baru i do univerzitní tělocvičny či na cyklostezku. Máme vše u domu a nemusíme být vázány na MHD či jiné dopravní spoje,“ vysvětlila Petra Boudková, která hledá čtyři nové spolubydlící, na bytě bude celkem šest dívek.



Preference dívky se v inzerátech objevuje často. „Bydleli jsme s klukem, který zastával názor, že uklízet mají holky, dělal nepořádek a myslel si, že my jako služebnice to po něm budeme uklízet,“ vzpomíná Boudková. Zatímco studentky si chtějí zachovat dívčí kolektiv, mužům žena na bytě nevadí.



Studenti většinou požadují základní vybavení pokoje. Chtějí, aby v novém bydlení měli alespoň postel, skříň a stůl se židlí. Mnozí se také ptají po pračce.



Byty volí, protože jim poskytují více soukromí a komfortu. „Na bytě je uklizená kuchyň, kde si můžu uvařit, koupelna, ve které se nebojím vlézt do vany a nemusím si nést všechny věci tam a zase zpátky jako na koleji. Mohu trávit čas v celém bytě a nejsem odkázána na jeden sdílený pokoj,“ popisuje Inka Vrzáčková výhody, kvůli kterým si chce pronajmout pokoj v bytě.



NA KOLEJI PLATÍ MÉNĚ

Koleje si studenti vybírají pro jejich nízkou cenu, univerzita Pardubice nabízí přes 1500 lůžek na šesti budovách. „Na kolej jsem šel, protože vyjde levněji než byt, který jsem si nemohl dovolit,“ uvedl student Rodion Drozdov, který na pardubické koleje jezdí z Karlových Varů a za samostatný pokoj platí okolo tří tisíc měsíčně. Za tuto cenu se na privátu sežene pokoj sdílený s jednou osobou.



Na kolejích však často mají umývárky a kuchyně společné na patře. „Musel jsem si zvyknout na společné prostory, jako jsou kuchyňka nebo koupelna. Občas se stávají i nepříjemné věci, jako že mi někdo ukradne jídlo,“ řekl Drozdov. Pokoj s koupelnou a kuchyní vyjde dráž a studentům se často nevyplatí, volí proto raději sdílené byty.



MOHOU SI VYBÍRAT

Sehnat bydlení je možné i na Facebooku. Každý den se na skupině, která je věnovaná přímo bydlení v Pardubicích, objeví hned několik nových inzerátů, na ně reagují desítky zájemců, kteří si chtějí domluvit prohlídku. „Nájemníka si vybíráme podle toho, jestli nám je na prohlídce bytu sympaticky,“ popsala Denisa Cimburková, která prohlídky s potenciálními nájemníky domlouvá.



I to je výhodou privátu, na koleji dostanou studenti většinou spolubydlícího přiděleného. „Jednou jsem narazil na naprosto nekomunikativního spolubydlícího. Vždy jen pozdravil a potom neřekl ani slovo, měli jsme tichou domácnost,“ uzavřel student Matouš Rusnák, který na pardubických kolejích pobývá. Lada Součková