Svatá rodina je zpět v centru Pardubic. Oprava se podařila

Pardubice - Dřevěný betlém se vrátil na Pernštýnské náměstí. Sochy jsou zabezpečeny lanky.

Rozsvěcení vánočního stromu na pardubickém Pernštýnském náměstí.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Vraťte nám betlém," zlobili se začátkem tohoto týdne na sociálních sítích mnozí Pardubáci.



Hned po nedělních vánočních trzích totiž zmizely z Pernštýnského náměstí dřevěné postavy, které obyvatele a návštěvníky města provází adventem již několik let. Jak informovalo rozladěné občany pardubické kulturní centrum, jesličky potřebovaly nutně opravu.



„Na konstrukci betléma jsme našli technickou závadu, která musela být kvůli bezpečnosti návštěvníků odstraněna," uvedla na pravou míru „zmizení" betléma Tereza Břízová z Kulturního centra Pardubice.



Střechu betlémského přístřešku pracovníci centra opravili a lépe upevnili, aby ji neohrozil ani silnější vítr, či vrstva sněhu.



Sochy byly také narychlo zabezpečeny ocelovými lanky proti krádeži, protože se již na noc nebudou z náměstí stěhovat do galerie Mázhaus, jelikož ta je mezi svátky uzavřena. Včera se betlém po nezbytných úpravách vrátil zpět na své místo na Pernštýnském náměstí, kde bude k vidění až do Tří králů.



Oblíbená dřevěná svatá rodina již několikrát čelila útoku nenechavců. Před lety došlo k odcizení sochy Ježíška, vloni prý na čas zmizel i beránek, který se ale později našel.