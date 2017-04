Svět složený z půl milionu kostiček

Pardubice – Městečko s přístavem a zábavním parkem, scény z filmů o Hvězdných válkách nebo svět středověkých pirátů – to vše postavené ze stavebnice Lego mohou od pátka obdivovat návštěvníci Východočeského muzea v Pardubicích. Výstava nazvaná Svět kostiček se koná v multifunkčním sále Zámku Pardubice, otevřena je denně kromě pondělí, od 10 do 18 hodin.

„Zveme všechny malé i velké obdivovatele této celosvětově populární stavebnice. Na jednom místě si prohlédnou stavby z řady tematických sérií – od starší řady Baby Primo, která se už nevyrábí, přes konstrukční sety pro zdatné stavitele Lego Technic, svět středověkých námořních pirátů až po dívčí hrdinky z Lego Friends. Nechybí ani viněty, tedy vlastní tvorba majitele výstavy Petra Šimra a dalších fanoušků lega v podobě malých staveb zachycujících nějaký příběh," vyjmenovává některé exponáty ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Animace z lega

Součástí výstavy bude také dětský koutek s originálním Lego hracím stolkem a dostatkem kostiček. Vystavené exponáty doplňuje i promítání krátkých animovaných filmů z lega.

„Pro děti od 7 let jsme připravili tři animační dílny. Vyzkouší si při nich základy stop motion animace, tedy vytváření filmu z jednotlivých snímků, kdy je scéna ručně upravována," vysvětluje Oliver Vršanský, lektor muzea. Animační dílny se konají v sobotu 22. dubna od 14 do 17 hodin, ve čtvrtek 11. května od 15 do 18 hodin a v neděli 28. května od 14 do 17 hodin.

Soutěž o nejlepší model zámku

V rámci výstavy si každý návštěvník může také zasoutěžit. V prostoru dětského koutku má za úkol postavit Zámek Pardubice, sám nebo s pomocí rodičů jej vyfotit a poslat na e-mail soutez@vcm.cz. „Muzeum vystaví soutěžní výtvory na své facebookové stránce a poslední květnový týden vyhodnotí nejoblíbenější a nejzdařilejší model," vysvětluje Oliver Vršanský z Východočeského muzea. Hraje se o vstupenky do kina a stavebnice.

Výstava je otevřena do 4. června denně mimo pondělí, od 10 do 18 hodin.