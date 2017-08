Swingoví Piráti z Pardubic míří do Abbey Road

Pardubice – Populární pardubická hudební formace Pirate Swing Band má nakročeno do Abbey Road, jednoho z nejslavnějších nahrávacích studií na světě.

Zpěvák Jiří Ševčík s Brianem Mayem, kytaristou legendárních Queen.Foto: jirisevcik.com

„Zatím je věc ve vývoji, ale všechno nasvědčuje tomu, že to bude velké, a my si toho moc vážíme,“ prohlásil Jiří Ševčík, lídr swingových Pirátů. Ti by se tak mohli stát první českou kapelou, které by se takový kousek podařil. Zařadili by se tak do výjimečné společnosti umělců, mezi které patří legendární kapely Beatles, Deep Purple, Radiohead, Pink Floyd, U2, Oasis či světoznámý tenor Plácido Domingo. Z tuzemských hvězd se to povedlo dosud jediné – zpěvákovi Miroslavu „Mekymu“ Žbirkovi.



VÝJIMEČNÁ NAHRÁVKA

A co se mají Pardubáci v Abbey Road natáčet? „Nesmím o tom zatím mluvit, ale pokud se to povede, bude to pro nás snad ještě větší pocta než spolupráce s Queen, kteří si nás před pěti lety vybrali pro přearanžování svých písní do swingového stylu. Na této právě vznikající nahrávce ale nebudu zpívat já, pěvecký part obstará jedna opravdu velká světová star a volno dostane i náš kytarista Martin Gregor. Kytary totiž bude interpretovat též jedna z rockových legend,“ řekl Jiří Ševčík.

„Bohužel jsem poprvé v životě vázán smluvní mlčenlivostí, ale co asi prozradit mohu, je, že jsem nedávno už zaplatil první fakturu do Abbey Road Studios,“ dodal Ševčík, jehož ke spolupráci na tomto projektu láká i další eso. Tím je Mike Moran, producent, který pracoval nejen se skupinou Queen, ale i Georgem Harrisonem, Ozzym Osbournem či Davidem Bowiem.



DVA GALAKONCERTY

V tuzemsku pardubičtí swingoví piráti již nyní intenzivně pracují na tradičních prosincových galakoncertech. Tentokrát půjde o dva odlišné pořady s pokaždé jinými speciálními hosty.



„Hvězdy skupiny Monkey Business Matěj Ruppert a Ondřej Brousek s námi vystoupí 1. prosince v pardubickém Domě hudby, první dáma československého jazzu Jana Koubková a zpěvák Bohouš Josef se pak objeví 6. prosince v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis,“ dodal Jiří Ševčík.