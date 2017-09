„Táhni, ... ale vrať se“ už jde do finále

Pardubice – Už jen do konce tohoto týdne máte šanci navštívit výstavu věnovanou stěhovavým ptákům „Táhni, … ale vrať se!“ na pardubickém zámku. Upozornila na to Kateřina Procházková z Východočeského muzea v Pardubicích.

Ještě do neděle si můžete prohlédnout, jak se velký gotický sál zámku proměnil v útočiště desítek druhů ptáků. Nad hlavami návštěvníků „létají“ čápi, rorýsi, rackové, včelojed, orel křiklavý a kachny. V rákosí se schovávají bukač, bukáček, rákosníci i ornitolog kroužkující ptactvo.



„Návštěvníci si rádi zkouší kroužkování ptáků a prohlížejí ornitologický deník. Děti zase láká naklápěcí mapa, po které musí dopravit kuličku představující tažného ptáka do jeho zimoviště a zpět a vyhnout se přírodním nástrahám,“ komentoval zájem návštěvníků kurátor výstavy, ornitolog Vladimír Lemberk.



„Své znalosti si pak testují v počítačové hře. Baví je i dokumentární film o migraci,“ dodal Lemberk.



Výstava je otevřená každý den až do neděle, od 10 do 18 hodin.