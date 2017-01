Technohrátky jsou oblíbené, na "potravině" byly poprvé

Pardubice - Žáci ochutnali denní chléb potravinářů.

Ozdobit dort, složit ubrousek do vějířku, umotat housku nebo ozdobit chlebíček. To vše si mohli vyzkoušet žáci a žákyně základních škol z pardubického a chrudimského okresu v budově Střední průmyslové školy potravinářství a služeb na pardubickém náměstí Republiky. Nakoukli tak pod pokličku oborům, které se na „potravině" učí. To vše v rámci pátého ročníku Technohrátek, projektu zaměřeného na podporu středního odborného vzdělávání v Pardubickém kraji.



„O potravině jsem zatím nepřemýšlel. Ovšem musím přiznat, že se mi tu líbí, škola je pěkně zařízená, má velké prostory. Zaujala mě tu analýza potravin v laboratoři. Přemýšlel jsem už o studiu analytické chemie na 'chemičárně', takže je to logické," usmíval se Michal z pardubické Základní školy Spořilov v jedné z laboratoří.

Žáci postupně prošli stanoviště všech oborů a na každém splnili soutěžní úkol. „Žákům i žákyním to jde naprosto skvěle, jsou úplně úžasní. Říká se, že mladí nejsou šikovní, ale já si myslím, že je to právě naopak. Když vidím, jak tu pletou housky, tak vím, že se nikde neztratí," pochválil žactvo pekařský mistr David Jeřábek.

UNIKÁTNÍ MLÝN

Každému se to ovšem v provoněné pekařské dílně nepozdávalo. „Pekařkou bych být nechtěla, zalíbilo se mi spíše v cukrářské dílně," svěřila se Klára ze Základní školy Řečany nad Labem. V cukrářské dílně zkoušely děti ozdobit dřevěné makety perníkových srdcí nebo udělat čokoládová „lízátka". „Cukrářka tedy ze mě nebude, uvidím, zda mě tu zaujme něco jiného," přiznala Nikola ze ZŠ Prodloužená v pardubických Polabinách poté, co si vyzkoušela práci se zdobicím kornoutem.



„Žákům představíme také náš unikátní technický poklad – mlýn z roku 1946, který se nachází v budově školy. Jedná se o jediný funkční učební mlýn u nás. Také studijní obor technologie potravin se zaměřením na mlynářství a výrobu krmiv nabízí naše škola jako jediná u nás a bylo by skvělé, kdyby právě při Technohrátkách zaujal některé školáky," přeje si Zdeněk Zitko, ředitel SPŠ potravinářství a služeb Pardubice. Do potravinářské průmyslovky v Pardubicích zavítaly Technohrátky poprvé.

95 ŠKOL, 6,5 TISÍC ŽÁKŮ

Projekt má přilákat žáky 7. až 9. tříd ke studiu technických oborů a řemesel. Doposud se do něj zapojilo 95 základních škol a téměř 6,5 tisíce žáků. Zájem je přitom u základních škol obrovský, z kapacitních důvodů se na všechny školy nedostane. Letos Technohrátky navštíví ještě dalších 14 středních škol.

Jaroslav Praisler