TECHNOhrátky přivádí více studentů na odborné školy

Pardubice – Projekt TECHNOhrátky zahájil podzimní část 5. ročníku na Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice. Nabídka oborů přilákala více než 130 zájemců z devíti základních škol. Do akce, která úspěšně motivuje žáky k výběru technických a odborných profesí, se tak zapojilo už téměř 7 700 zájemců.

Technické obory se mezi žáky základních škol se snaží popularizovat také projet Technohrátky.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

NA ODBORNÉ ŠKOLY SE HLÁSÍ VÍCE ŽÁKŮ

Významným úspěchem TECHNOhrátek je zvýšený zájem pardubických dětí o studium v Chrudimi. „Střední průmyslová škola v Chrudimi před třemi lety po akci TECHNOhrátky přijala dokonce celou třídu třiceti žáků z Pardubic,“ okomentoval manažer projektu Vladimír Zemánek.



Dalším důkazem přínosu projektu je žebříček Top desítka středních odborných škol v Pardubickém kraji s největším počtem přihlášek ke vzdělávání v uplynulém školním roce 2016/2017, do níž se zařadilo sedm „technohrátkových“ škol. Mezi střední školy s největším nárůstem odevzdaných zápisových lístků patří Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová a Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice.



V květnu se navíc uskutečnila i mezinárodní premiéra, kdy na akci na Střední odborné učiliště Králíky dorazila výprava školáků z polského Samosprávného gymnázia č. 1 z Miedzylesie. Dva žáci si nakonec na učiliště v Králíkách podali přihlášku.



NEJVĚTŠÍ NÁKLAD TVOŘÍ DOPRAVA

Projekt každoročně financuje Pardubický kraj částkou 1,7 milionu korun bez DPH. „Největší položku tvoří bezkonkurenčně doprava, protože žáky dopravujeme na akci zdarma,“ dodal Zemánek. Dále jsou to náklady spojené s výrobou tiskovin, ceny do soutěží a technika. Vzhledem k počtu přihlášených škol a jejich poloze není zorganizování dopravy jednoduché. „Přihlásí se nám školy a my musíme vytvořit trasu tak, abychom sehnali dopravce,“ vysvětluje Zemánek.



Za čtyři a půl roku uskutečnily TECHNOhrátky 56 akcí ve 25 vybraných středních odborných školách Pardubického kraje s prezentací 64 různých oborů. Zúčastnili se jich žáci 7. až 9. tříd ze 101 základních škol.



Do konce roku zbývá ještě pět zastávek, své putování zakončí 22. listopadu ve Vysokém Mýtě. (als)