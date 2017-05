Těhotná Abbasová se na závodišti radovala i z posledního místa

Pardubice - Exotická kráska Lejla Abbasová se stala jednou z hvězd charitativního závodu VIP osobností na dřevěných koních, který byl součástí sobotního doprovodného programu 1. kvalifikace na Velkou pardubickou.

Obhájit poslední místo

„Na závodiště jsem přijela s cílem obhájit na Asante Cupu poslední místo. Zatím se mi to vždycky povedlo, až na jedinou výjimku, kdy mě vyšplouchla zpěvačka Tereza Černochová. I v požehnaném stavu, kdy jsem v osmém měsíci těhotenství, cítím, že mám fantastickou fyzičku," usmívala se moderátorka, jejíž nadace Asante Kenya charitativní klání připravila.



„Jsme rádi, že jsme se opět mohli vrátit na pardubické závodiště. Je to pro nás jeden z vrcholů sezony, srdeční záležitost," přiznala Lejla Abbasová, která si letošní ročník velmi pochvalovala.



Kam jdou peníze?

„Je to hezká akce, navíc nám vyšlo počasí a pomáháme dobré věci," vysvětlila moderátorka, jejíž nadace nyní podporuje masajskou komunitu na hranicích Keni a Tanzanie. „Peníze půjdou do tamní základní školy, zdravotnické kliniky a na pomoc s projektem, v němž mámy dětí ze základní školy vyrábějí šperky," podotkla Lejla Abbasová.



„Jsem nadšená, protože se nám podařilo koupit mulčovač, který bude pomáhat na obrovském pozemku při zpracování zbytků z pole na hnojivo či krmivo pro zvířata," vysvětlila 37letá kráska, jejíž otec pocházel ze Súdánu.