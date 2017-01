Terminál letiště už roste. Zatím má betonovou kostru

Pardubice - Výstavba letiště po úvodních zádrhelích jde podle plánu.

Kostra stavby letištního terminálu se již rýsuje. Celá hrubá stavba by měla být hotova na jaře. Foto: Archiv J. Skalického

Počáteční problémy s výstavbou jsou zapomenuty.



Hrubá stavba nového odbavovacího terminálu už roste ze země a kompletní má být už na jaře. Úplně hotovo snad bude do konce roku. V tuto chvíli je už dokončena tři sta metrů dlouhá protihluková zeď a ze samotného terminálu jsou zabudovány pilíře a skelety budov. Stavba zabírá šest a půl tisíce metrů čtverečních plochy a stavbaři na ni spotřebují až tisíc tun betonu.



„Je to úžasná stavba a mě těší, že prozatím jde vše podle plánu. Snad se po těch dvanácti letech dočkáme terminálu, který je pro rozvoj letiště klíčový," komentoval prohlídku stavby terminálu pardubický poslanec Jiří Skalický.

KOLEJE DO FOXCONNU

V souvislosti s výstavbou terminálu se řeší také možné železniční napojení, které by mohlo vést až do průmyslové zóny, kde sídlí společnost Foxconn. Ta by letiště využila k nákladní dopravě.



„Je to další význam pardubického letiště, stejně jako takzvané byznys lety. Stavba terminálu se jich nijak nedotkla, naopak počet těchto letů stále mírně vzrůstá, na rozdíl od počtu cestujících charterových letů a pravidelných linek," dodal poslanec Skalický, podle kterého je schopnost pardubického letiště kompletně odbavit tyto lety včetně doplnění paliva, vyložení nákladu nebo dokonce i úklidu letadla, významná pro celou řadu firem z regionu.

NEJEN OPTIMISMUS

Pardubická výhoda v návaznosti na železnici je podle hejtmana výhodou.



„Zároveň ale padly poplatky na letišti Václava Havla, nejsme konkurenceschopní vůči Praze. Vizí Pardubic je dle mého spíše výstavba regionálního letiště. Čekám, kdy přijde to navýšení počtu cestujících a kdy se do Pardubic nahrnou dopravci," nechal se nedávno slyšet hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.