Terminál polyká miliony. Uživí se?

Pardubice – Budovat nový letištní terminál pro 250 tisíc cestujících má smysl. Tvrdí to analýza tržního potenciálu a strategie, kterou pro společnost East Bohemian Airport (EBA), jež letiště provozuje, zpracovala firma Lufthansa Consulting.

„Primární spádová oblast letiště Pardubice zahrnuje přes jeden milion obyvatel, je to 882 obcí v dojezdové vzdálenosti do jedné hodiny. To je solidní základ rozvoje v regionu se dvěma velkými městy Pardubice a Hradec Králové," uvedla ve své analýze německá konzultační společnost, která poskytuje služby pro aerolinky, letiště a terminály po celém světě. Další spádová oblast v dojezdové vzdálenosti dvě hodiny dosahuje podle expertů až k hranicím s Polskem a téměř také k Mladé Boleslavi, Olomouci a Brnu.



Reálná čísla však tento optimismus zařezávají. Za loňský rok letiště odbavilo přibližně 30 tisíc cestujících, nejméně za posledních 12 let. „Pokud budujeme terminál pro třicet tisíc lidí, tak to je podle mého neefektivní investice," prohlásil po zveřejnění výsledků hejtman Martin Netolický.



Právě Pardubický kraj spolu s městem Pardubice, jakožto akcionáři a. s. EBA, stavbu terminálu platí. Letiště chce v budoucnosti stavět na linkách nízkonákladových dopravců, rozšířit počet dovolenkových destinací pro české turisty a obnovit spojení do Ruska. Lufthansa Consulting doporučuje letišti i místním podnikatelům, aby maximálně využili zahájení pravidelných letů společnosti Ryanair do Londýna, které se plánuje na podzim.



„Materiál připravený Lufthansa Costulting se stal podkladem pro dopracování obchodního plánu společnosti EBA, který bude závazný na období minimálně pěti let," doplnila ředitelka Letiště Pardubice Hana Šmejkalová, která je přesvědčena, že stavba nového terminálu rozhodně není zbytečná. „Hala už měla stát dávno," prohlásila. „Na rozdíl od srovnatelných letišť tu máme jen nejnutnější vybavení pro odbavení cestujících, chybí prostory pro služby, které jsou jinde běžným standardem," dodala Hana Šmejkalová. Upozornila však, že při současné situaci na trhu se nedá očekávat, že se letiště během jednoho, dvou let dostane na výkony z počátku tohoto desetiletí.



ODBAVOVACÍ HALA JIŽ SE STROPEM

Stavba terminálu pokračuje podle harmonogramu, plánovaný termín dokončení, v listopadu 2017, platí. „V současné době je dokončena ocelová konstrukce na odletové a příletové hale, včetně zastřešení," přiblížila postup prací Edita Novotná, tisková mluvčí skupiny Strabag.



V odbavovací hale je již dokončen strop z monolitického železobetonu nad prvním nadzemním podlažím a nyní probíhá výstavba prefabrikovaných konstrukcích na druhém nadzemním podlaží. Vznikají také ocelové konstrukce, fasády a zastřešení vstupní odbavovací haly.

„Práce probíhají i v okolí terminálu. Pracujeme na výstavbě příjezdové komunikace včetně okružní křižovatky před terminálem, aktuálně se buduje komunikace a její odvodnění," doplnila Edita Novotná. Současně pokračuje i výstavba inženýrských sítí – kanalizace, vody a plynu – pro objekt terminálu.