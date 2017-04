Tipy na víkend aneb Pozvánka na vybrané sportovní akce v regionu

Pardubice - Příznivci sportu si mohou o víkendu vybrat z bohaté nabídky událostí. Atraktvní duely slibují jak zápasy amerického fotbalu, tak i duely v basketbalu, florbalu, hokejbalu či házené.

Americký fotbal - ilustrační fotoFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Americký fotbal – liga: Pardubice Stallions – Prague Lions (ne 14.30, Letní stadion).

Basketbal – 1. liga mužů předkolo play off: BK Synthesia – Lok. Plzeň (ne 15.00), extraliga juniorů U19 play off: BK Synthesia – GBA Praha (so 16.00, popř. ne 10.00), liga juniorů U19: Tesla Pardubice – Benešov (so 18.00), Tesla – Jindřichův Hradec (ne 12.00) vše hala na Dukle, nadregionální soutěž st. žáků U15: SŠB Pardubice – BK Přelouč (so 9.00 a 11.00, ZŠ Studánka), nadregionální soutěž kadetek U17: BK Přelouč – Vysoké Mýto (ne 16.00 a 18.00, Přelouč).

Florbal – 1. kolo play down, 6. zápas: Sokol Pardubice – Fbc Liberec (so 18.00, hala Dašická), Regionální liga mužů: Sokol Pardubice B – Vysoké Mýto (so 13.30), Polička – Sokol B (so 18.00), Pardubický přebor mužů: HAGA Pardubice C – HAGA Pce B (ne 9.00), Třemošnice B – Sokol U50 Pce D (ne 10.30), HAGA Pce B – Třemošnice B (Ne 12.30), Sokol U50 – HAGA Pce C (ne 14.00) obě akce nafukovací hala TJ Sokol Pardubice, FbC Titáni USK Pce – Klub SPV Pce (ne 9.00), Klub SPV – Slatiňany B (ne 12.30), Třemošnice C – Titáni Pce (ne 14.00) hala Univerzity Pardubice, 3. liga juniorů: Orel Přelouč – Jičín (so 9.00), Slatiňany – Přelouč (so 14.00) hala Přelouč, Pardubická liga elévů: Sokol Pce B – Sokol Pce A (so 8.30), Sokol B – Svitavy (so 10.00), Sokol A – Orlicko-Třebovsko (so 10.45), Svitavy – Sokol A (so 11.40), Orlicko-Třebovsko – Sokol B (so 12.10) nafukovací hala TJ Sokol, Pardubická liga přípravek: Sokol Pce B – Orel Přelouč (ne 9.30), Sokol Pce A – Litomyšl (ne 10.00), Skuteč – Sokol B (ne 11.00), Přelouč – Sokol A(ne 11.30) hala Přelouč.

Házená – 2. liga mužů: 1. HC Pardubice – Lovosice B (ne 17.30), 2. liga starších dorostenců: 1. HC Pardubice – Dolní Cerekev (13.30, oba nafukovací hala na Dukle).

Hokejbal – 1. NHbL: HC Jestřábi Přelouč – Chlumec n. C. (ne 14.00, hř. Pod Parkem).