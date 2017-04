Tisíce běžců uzavřou centrum Pardubic. Auta neprojedou

Pardubice – Ode dneška veřejný rozhlas upozorňuje řidiče na rozsáhlou uzavírku centra města, ke které dojde v sobotu. Auta a trolejbusy na pardubických silnicích vystřídají běžci, vozíčkáři a koloběžci. Na Pardubický vinařský půlmaraton a další přidružené akce se chystají tisíce sportovců a diváků.

Pardubický vinařský půlmaraton 2016. Hlavní závod.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Silnice na trase závodu budou zavřené od 10 do 16 hodin, do centra nepojede ani městská hromadná doprava. Pro záchranné složky – hasiče, zdravotníky a policii – bude samozřejmě střed města přístupný. „Nejvíce omezené bude centrum Pardubic a také Cihelna. Obyvatelé musí počítat s tím, že se z Cihelny autem nedostanou," uvedla ředitelka závodu Míla Kalinová.

Místní občané byli podle jejích slov na možné komplikace upozorněni letáčky ve vchodech domů i ve schránkách. Dnes ještě bude jejich roznáška pokračovat v místech, která byla do trasy závodu zařazena nově, a to kvůli probíhající rekonstrukci Sakařovy ulice. V ulici Bubeníkova běžci odbočí nově do ulice Štrosova, poté budou pokračovat ulicí Dašická, přes Schwarzovo náměstí, ulicí Kotkova, Pospíšilovo náměstí a dál ulicemi Sezemická a ulicí Věry Junkové. V ulici Husova se již vrátí na obvyklou trasu závodu.

„Kvůli této změně je na trase více zatáček, pro vozíčkáře to bude techničtější jízda, ale oni to mají rádi. Pro běžce to takový rozdíl není, maximálně nějaká vteřina," uvedl sportovní ředitel závodu Jan Rydlo. Trať je podle organizátorů dobře zabezpečena, na všech odbočkách budou dohlížet městští strážníci, připravena je i stovka dobrovolníků, na trati jsou označené kilometry a umístěny směrové šipky. Před prvními běžci navíc kvůli bezpečnosti pojede auto městské policie.

Organizátoři odhadují, že Pardubického vinařského půlmaratonu se zúčastní kolem 1400 běžců, deset kilometrů by si mohlo v sobotu v Pardubicích zaběhnout 500 závodníků a lidový běh na 1700 metrů 2000 dětí a dospělých. Bohatou účast očekává i závod koloběžců a vozíčkářů.