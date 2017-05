To není soví pošta, to je plastový výr a plaší ptáky

Pardubice – „Á, někdo z Bradavic dostal soví poštu!" To je asi první myšlenka při spatření výra sedícího poblíž oken bytového domu. Jenže velká sova za oknem nemusí být jen z kouzelného světa Harry Pottera.

Na sídlišti Višňovka takto na jednom domě hřadují dva výři – z plastu. Hlídají dům před jinými nezvanými opeřenci. Příroda jde s dobou a ptáci ve městech zjistili, že zateplovací polystyrenové ostění domů je materiál, ve kterém se dá snadno zahnízdit.

„Máme tu zateplené pouze štítové strany a v minulosti jsme je už museli opravovat. V našem případě šlo o kavky, které se nám ale do dvou měsíců po zalepení děr vrátily a díry znovu vyklovaly," říká Roman Bíro, předseda Společenství vlastníků jednotek.

Částky za opravy nebyly zrovna malé, a tak se porozhlédl i po jiných možnostech, jak škodám rovnou předejít. „Oprava děr po ptácích nás vyšla na deset tisíc. Při druhé opravě už jsme volili i montáž dravců a to vyšlo dohromady na 10,5 tisíce," vypočítává Bíro.



„Namalované makety příliš nefungují. Ale přitom jsme narazili na makety dravců, které už na Dukle někdo používá a zkušenosti ukazují, že prostá silueta funguje. Maketu výra jsme na podzim umístili na rohy domu, tak aby byl vidět co možná z nejvíce stran. Obyvatelé domu s tím žádný problém nemají, spíš naopak, neobvyklá věc poutá pozornost zvědavců," dodává Roman Bíro.

S ptáky tak trochu bojují také na pardubickém zámku. Jako návštěvníci jste možná zaznamenali sítě a závěsy v průchodu na malé nádvoří.

Chodba, pod jejímž stropem se každoročně proháněly a sídlily vlaštovky, je teď pro tyto opeřence zakázanou zónou. Z jedné strany ji uzavírá kovový řetězový závěs, z druhé pak síť. Paradoxně v tomto prostoru se ale nachází vstup na výstavu věnovanou právě tažným ptákům s názvem: "Táhni,… ale vrať se!"

„Je to proto, že ptačí trus s sebou nesl velké náklady na obnovu výmalby chodby. Letos jsme proto přistoupili k tomuto nezvyklému opatření. Jakmile skončí hnízdící období, sítě a závěs zmizí," uvedla mluvčí Východočeského muzea Pardubice Kateřina Procházková.

Sova umí i video

Jestli jsem si něčeho na Floridě všiml, umělá sova, orel nebo poštolka patří téměř ke každému domu. Jak mi vysvětlil v Americe léta žijící Luděk, na Floridě platí striktní zákony na ochranu přírody. Když si na domě či lodi udělá hnízdo chráněný druh ptáka, majitel tomu už nesmí bránit, hnízdo ničit a ptáka vyhánět. Nikdo si to nedovolí. Odstrašit předem je ale povolená taktika, a tak v některých oblastech je to co dům, to dravec. A výrobci už umí plastovou „strašící" sovu vybavit také kamerou v otočné hlavě, která pak může hlídat nejen ptáky.