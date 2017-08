Trasa D35 u Litomyšle? Debaty by měly skončit co nejdříve

Litomyšl – Debaty o trase dálnice D35 kolem Litomyšle by měly skončit co nejdříve. V opačném případě by mohlo hrozit, že se stavba silniční spojky mezi Čechy a Moravou zastaví.

Tudy povede silnice R35. Vykolíkováno je, ale v trase u obce Časy jsou stále pozemky, o které se vedou spory.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Cílem všech, kteří se nyní pouštějí do debat ohledně možných dílčích změn v trasování dálnice D35 od Litomyšle dále na Mohelnici, musí být především ukončení těchto debat v co nejkratším termínu. Je nutné zamezit tomu, aby po realizaci prvních dvou úseků dálnice po Ostrov byla celá stavba zastavena. V zájmu celého regionu je, aby se stavba nedostávala do dalšího skluzu,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který téma D35 řešil na společné schůzi se starostou Litomyšle Radomilem Kašparem.



Ten také hejtmana informoval o dosavadním fungování úsekového měření rychlosti ve městě. „Řidiči si moc dobře uvědomují, že je tento systém velmi spolehlivý, proto se dle pana starosty situace ve městě velmi zlepšila a řidiči si dávají na svou rychlost pozor,“ řekl hejtman.

Autor: Lukáš Dubský