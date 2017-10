Tři sta odpalů oslnilo Pardubáky

Pardubice - V sobotu vyvrcholily XXIV. Městské slavnosti v Pardubicích již tradičním ohňostrojem v Tyršových sadech.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Slavnosti, které následují po závodu Zlatá přilba a předznamenávají dostihový závod Velká pardubická, začínaly už ve čtvrtek. Od té doby byly v Pardubicích k vidění například historické autobusy, spanilá jízda kočárů, velké množství koncertů a další doprovodné akce.



Nejvíce pozornosti však přitáhl sobotní večer – lampionový průvod a především velkolepý ohňostroj. Průvod plný dětí začínal na Pernštýnském náměstí, pokračoval přes cestu na Přihrádek, kolem zámeckých valů a do Tyršových sadů. Celý dav lidí svítil lampiony různých tvarů, barev i velikostí. V čele průvodu šli koně pardubických strážníků. Jejich jezdci prozradili, že vychovat takového koně, který je připraven jít tam, kam se mu řekne, je nesmírně náročné a vyžaduje to mnoho trpělivosti. Průvod provázel zvuk bubnu jednoho z kejklířů, mniši se zapálenými loučemi svítili lidem na cestu.



„Z Pernštýnského náměstí s námi vycházelo možná trochu méně lidí než vloni, ale cestou jsme již přibrali další davy a jsme tak zhruba na stejné úrovni. Lampionky krásně svítí, jsme rádi, že se opět zúčastnilo hodně dětí. Jsem z letošního ročníku nadšená! Trošku jsme povolili uzdu fantazii, takže byla k vidění například Transformers show nebo provazochodci na Pernštýnském náměstí. Ohňostroj je absolutní vyvrcholení této akce,“ uvedla za organizátory akce Andrea Pavlíková.



Většina účastníků se shodla, že umístění ohňostroje v Tyršových sadech je mnohem lepší než v předešlých ročnících na Labi. S tím souhlasí i Petra Benešová s rodinou: „Přišli jsme především na lampionový průvod a ohňostroj. Chodíme každý rok, pokud není vyloženě špatné počasí. Umístění v Tyršových sadech je mnohem lepší, než na břehu Labe, odkud nebylo pořádně vidět na oblohu. Během městských slavností jsme se zúčastnili i projížďky historickým autobusem.“



Ozvučený ohňostroj začínal přesně o půl osmé. Trval dvanáct minut a během nich bylo provedeno na tři sta odpalů pyrotechniky. Oprávněně sklidil velké ovace. Letošní nová firma, která ohňostroj prováděla, vyladila naprosto vše. Hudba byla sladěná se světelnou hrou na obloze. Nebyla chvilka, kdy by byla obloha poloprázdná. Po nebi se proháněly rachejtle různých barev, efektů i výšky doletu.



Po ohňostroji odcházely davy nadšené. „Bylo to úžasný, hlavně ten závěr byl úplně famózní. Prostředí je mnohem lepší, než když to bývalo na Labi. Hudba byla super, krásně jim to sedělo k ohňostroji,“ reagovala Radka Majová. A přidávaly se další slova chvály: „Ohňostroj byl krásný. Na Labi byl problém, že hudba nebyla moc slyšet. Tady to bylo úžasné. Naprosto to předčilo naše očekávání.“ Vít Kubant