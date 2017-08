Turisté se Egypta nebojí. Cestuje jich tam více než vloni

Egypt/Pardubický kraj – V době útoku v egyptské Hurghadě si tam svou dovolenou užívali i lidé z Pardubického kraje. „Bydleli jsme na periferii Hurghady, v den útoku jsme byli zrovna v poušti. Doma se o nás hrozně báli, protože se s námi nešlo spojit,“ vzpomíná na svou dovolenou Michal Procházka z Chrudimi.

Turisté se Egypta nebojí.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Po návratu do hotelu se jejich dovolená změnila. Pláže byly přístupné pouze hotelovým hostům. „Měli jsme zvláštní pocit z místních obyvatel, kterých ale bylo na hotelu mnoho,“ dodává Procházka.



Události v Egyptě však Čechy od dovolené u Rudého moře neodrazují, cestovní kanceláře snížený zájem o tuto destinaci neevidují. „Klienti se občas na situaci v egyptských letoviscích ptají, ale ani těsně po posledním tragickém incidentu zájezdy nerušili. Je to dáno i tím, že k útokům dochází často i v Evropě,“ komentuje situaci marketingový ředitel cestovní kanceláře Exim tours Stanislav Zíma.



ČECHŮ V EGYPTĚ LETOS ZNAČNĚ PŘIBUDE

Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) se zájem o zájezdy do Egypta dokonce zvýšil. „V nákupech dovolených byl skokově největší nárůst právě u Egypta. Vloni do Egypta vycestovalo zhruba 97 tisíc lidí, letos čekáme čísla vyšší až o 20 procent,“ informuje výkonná ředitelka AČCKA Tereza Picková.



Turisté jsou na Egypt zvyklí, mnozí tam jezdí každý rok. „Byl jsem v Egyptě už asi šestkrát, situace nebyla jiná a obavy byly stejné jako letos. Do centra raději nechodím, tam se necítím moc bezpečně, takže zůstávám raději u hotelu,“ říká student Radek Krajči.



Lidé se bezpečnostní situací nenechávají zastrašit, podle jejich slov hrozí nebezpečí nejen v Egyptě. „Riziko je všude, stát se může člověku cokoliv i doma, a tak nevidím důvod, proč si přehnaným strachem z ojedinělé události kazit dovolenou,“ dodává Krajči.



Větší strach mají mnohdy příbuzní turistů směřujících na egyptské pláže. „Syn tam jede v září, jako matka se o něho bojím. Ve svých dvaceti letech mě už neposlechne, ale myslím, že se taky bojí, protože ještě nedávno jet nechtěl, nakonec se ale nechal zlanařit kamarády,“ říká Naďa Sudová.



Z PARDUBIC NA RHODOS ČI DO BULHARSKA

Někteří by cestu do Egypta z bezpečnostních důvodů nepodnikli, za odpočinkem vyrážejí do jiných turistických středisek. „Nejčastěji lidé jezdí do Španělska, Řecka, Bulharska, což jsou nejoblíbenější destinace,“ uvádí Pavlína Sílová z pardubické cestovní kanceláře Idea tour.



Zájem o Bulharsko potvrzuje i pardubické letiště. „Nejvíce letů přes letní sezónu je odbaveno do bulharského Burgasu, létáme ale také na Rhodos a do Černé Hory. Od září se začne létat třikrát týdně do Londýna,“ uzavírá ředitelka Letiště Pardubice Hana Šmejkalová. Lada Součková, Karolína Bulisová