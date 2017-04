U nádraží se chystají další změny. Potrápí i řidiče

Pardubice – Nové komplikace čekají na cestující a řidiče v okolí pardubického nádraží. Kvůli rekonstrukci přednádraží totiž dojde k dalším úpravám.

Od pondělí čeká na cestující nová trasa k nádražní budově. Ta totiž bude přístupná pouze z boku. „V pondělí převedeme pěší provoz a budeme využívat bočního vchodu," řekl stavbyvedoucí Ivan Nehera ze společnosti Strabag.

Dlaždiči aktuálně dokončují žulovou mozaiku u bočního vchodu, tuto část stavaři otevřou a budou pokračovat v dláždění na západní straně.

U pošty už stojí cyklověž, dělníci ji opláštili, zasklili a brzy začnou montovat vnitřní technologie. Zároveň u nádraží vzniká plocha pro 250 stojanů na kola a v okolí se sázejí stromy.

„Musíme dokončit zastřešení cyklostojanů, dodláždit chodníky, dobetonovat kašnu, zastřešit autobusové nádraží a hlavně dát do kupy ulici Palackého, kde jsme omezeni veřejným provozem," uvedl Nehera.

Problémy v následujících týdnech čekají i řidiče. Vrchní část hlavní silnice je nyní ofrézovaná. Na křižovatkách budou stavebníci pracovat o víkendech a v noci, aby co nejméně zdržovali automobilovou dopravu. Průjezdné by měly být zpravidla tři pruhy ze čtyř. Silnice je velmi frekventovaná a město se zaručilo, že ji v době stavebních prací nebude zavírat. „Komplikované to bude, když bude naše technika vyjíždět do silnice," dodal Nehera.

Před nádražím vzniká nové stání pro vozy městské hromadné dopravy, které bude vybaveno moderními systémy zajišťujícími lepší informovanost cestujících.

„Přibudou také nástupní a výstupní hrany pro pravidelné linkové autobusy v bezprostřední blízkosti nádraží, parkoviště K+R, vznikne památník Jana Pernera, který se před lety zasloužil o vybudování železnice do Pardubic. Klidová zóna s vodním prvkem se přesune na vhodnější místo," uvedla mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní.

DOTACE OD ŠVÝCARŮ

Stavba má vyjít na 176 milionů korun, z toho 108 milionů korun mají pokrýt švýcarské dotace. Podle Nehery stavební firma dodržuje rozpočet a vícenáklady nemá. V zimních měsících však došlo k pozdržení stavby kvůli mrazům, odstávka trvala přes 40 dní. Pracovních dní bude podle plánu 180. Radnice má možnost prodloužit datum vyúčtování dotací o dny, kdy prokazatelně nebylo možné stavět.