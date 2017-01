Učně čekají i auta na plyn a "soláry"

Pardubice - Zamrzlé Matiční jezero v Pardubicích nemusí v těchto dnech hostit pouze bruslaře. Dostaveníčko si na zamrzlé ploše dali i milovníci jógy. Na podložkách a při teplotě kolem nuly zvládli krátké cvičení. „Zvolili jsme dynamickou formu vinyasi neboli powerjógu, kdy cvičení dynamicky přechází z pozice do pozice, abychom se udrželi v teple. Bylo to zajímavé zpestření a pro některé také ukázka osobní statečnosti," říká lektor Martin Komár v narážce na to, že na cvičební podložku nastoupil naboso.