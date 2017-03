Úřad zaplnili "mrtvolami". Upozornili tak na chvaletickou elektrárnu

Pardubice/Chvaletice – Zaměstnanci krajského úřadu narazili včera cestou do práce na nečekanou překážku. Ve vestibulu bývalé reálky, kde úředníci sídlí, museli překračovat „mrtvoly" u kouřící makety chvaletické elektrárny. Konal se zde totiž společný happening spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice a hnutí Limity jsme my.

„Osm mrtvol symbolizuje osmdesát lidí, kteří ročně předčasně zemřou kvůli emisím, které vypouští chvaletická elektrárna," vysvětlil Robert Hrdina ze spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice.

Elektrárna Chvaletice právě dokončuje modernizaci dvou ze čtyř bloků za zhruba tři miliardy korun. Investice by měla snížit emise vypouštěných škodlivin a umožnit prodloužení provozu do roku 2030. Bez modernizace by musela elektrárna provoz ukončit v roce 2020. „O modernizaci dalších dvou bloků by se mělo rozhodnout do konce roku," řekl ředitel elektrárny Luboš Pavlas. „Jejich opravu a ekologizaci zatím připravujeme. Směřujeme k technickému zadání a to bude okamžik, kdy budou akcionáři rozhodovat, jestli budou investovat do jedničky a dvojky nebo ne," dodal Pavlas.

Spolek Zastavme elektrárnu Chvaletice napadl modernizaci bloku 3 a 4 u soudu. Podle aktivistů byla porušena práva veřejnosti, když jí prý bylo zabráněno v účasti na správních řízeních vedoucích k prodloužení životnosti elektrárny. „Chtěli bychom, aby případné prodloužení životnosti bloku 1 a 2 už proběhlo v souladu s platnými zákony, aby veřejnost měla možnost se k tomuto záměru vyjádřit a získat informace," dodal Robert Hrdina.

Hnutí Limity jsme my zařadilo včerejší happening do celosvětové vlny akcí proti fosilnímu průmyslu.