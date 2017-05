V Automatických mlýnech vzniknou polytechnické dílny

Rosice nad Labem – S novou moderní kuchyní vstoupí do příštího školního roku mateřská škola v Rosicích nad Labem. Rekonstrukce stávajícího stravovacího provozu začne v červnu, hotovo by mělo být před koncem prázdnin. Pardubická radnice investuje do rekonstrukce zastaralé kuchyně svého předškolního zařízení zhruba pět milionů korun.