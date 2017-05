V Bohdanči zahajují lázeňskou sezonu. Už po sto dvacáté

Pardubicko – Měla to být oslava útočné hry. Jenže v Libišanech momentálně moc na fotbal náladu nemají. Na druhou stranu mohli by lídra soutěže porazit i za zesnulého Tomáše Kučeru. I když to je klišé, které mu život nevrátí… Další existenční bitvu podstoupí Přelouč. Na půdě nedalekého Heřmanova Městce, který jí dýchá na záda.