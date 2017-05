V kauze cesty do JAR se přiostřuje. Hrozí trestní oznámení

Pardubice – V otázce cesty bývalého vedení Služeb města Pardubic (SMP), které za peníze městské firmy vycestovalo do Jihoafrické republiky, došlo k dalšímu rozkolu. Proti sobě totiž už stojí i představenstvo SMP a představenstvo dceřiné společnosti SMP Odpady.

VÍTĚZSLAV NOVOHRADSKÝ nechal rozeslat zprávu, která pobouřila politiky i předsedu představenstva SMP Odpady.Foto: archiv

Už po minulém zasedání zastupitelstva, na kterém se tato problematika znovu otevřela a kde došlo k pokusu o odvolání představenstva a dozorčí rady SMP, deklaroval své stanovisko předseda představenstva SMP Vítězslav Novohradský (ČSSD). Ten totiž prostřednictvím mluvčí SMP Světluše Pozníkové poslal do médií prohlášení, v němž zaznělo, že z chování i reakcí některých zákazníků i obchodních partnerů SMP je patrná nejistota a obava z možnosti další obchodní spolupráce. „Jednáním zastupitelů by v případě větších škod vzniklých našim společnostem mohla být naplněna skutková podstata některého z trestných činů," uvedl Novohradský.

Jenže toto prohlášení, které vyvolalo bouřlivé reakce, Novohradský vydal jménem SMP, ale i SMP Odpady. Až na dotaz Deníku vyplynulo, že se jedná o Novohradského text. Nyní se ukazuje, že předseda představenstva SMP Odpady Roman Šušlík (TOP 09) s uvedeným stanoviskem nesouhlasí.

Podle vlastních slov Šušlík o zveřejnění oficiálního textu ani nebyl informován. „Nedal jsem k tomu ani souhlas, ani žádný pokyn. Důrazně se od tohoto textu distancuji," uvedl Šušlík. Ten dodal, že Novohradský jako předseda představenstva SMP není oprávněn jednat za SMP Odpady. „Paradoxně se ve zprávě upozorňuje na možné spáchání trestného činu u těch zastupitelů, kteří sami prohlásili, že hledají způsob k vyřešení otázek okolo cesty do JAR tak, aby nemuseli podávat trestní oznámení a dehonestovat tím někoho nevinného," řekl Šušlík.

„JE TO NEHORÁZNOST"

Proti Novohradského prohlášení se už ozvali i někteří opoziční zastupitelé. „Je naprostou nehorázností, že management si namísto alespoň minimální míry sebereflexe v souvislosti s ‚výletem' do Jihoafrické republiky dovolí v tiskovém prohlášení dokonce vyhrožovat trestními kroky vůči těm opozičním zastupitelům města Pardubic, kteří se v zastupitelstvu města snaží aktivně poukazovat na nehospodárnost placení exotických dovolených členům managementu. Inu, ne nadarmo se říká, že nejlepší obranou gaunerů všeho druhu vždy bylo přejít do protiútoku," konstatoval Karel Haas (ODS).

Obdobný názor zastává i František Brendl (Pardubáci). „Budou nás trestat za to, že o tom mluvíme? To je nehoráznost. Jestli jim ubývají zákazníci, je to kvůli tomu, co se tam dělo," poznamenal Brendl, který na posledním zasedání zastupitelstva dokonce vyzval vedení města, aby hospodaření společnosti SMP nechalo prověřit orgány činnými v trestním řízení. Pro návrh podání trestních oznámení však nenašel podporu.

Kvůli kauze cesty do Jihoafrické republiky už ve své funkci skončila ředitelka SMP Lea Tomková, odvoláno bylo i představenstvo SMP Odpady, které cestu schválilo. Někteří členové opozice však požadují, aby došlo k odvolání i představenstva a dozorčí rady SMP.

Proti tomu se však postavil primátor Martin Charvát (ANO). „Přece nebudeme trestat lidi, kteří o tom možná ani nevěděli," řekl Charvát.

POKUS O ODVOLÁNÍ

Opozice však argumentuje tím, že SMP i SMP Odpady sídlí na stejné adrese a jsou natolik propojené, že pokud téměř dva týdny chyběla ředitelka, muselo o tom vědět i vedení SMP. „Společnost SMP hradila třetinu nákladů. Nepřítomnost ředitelky a její cestovní náhrady vyvolaly další náklady, museli si toho tedy určitě všimnout. Pokud ani po výhružném a zastrašujícím tiskovém prohlášení na adresu opozičních zastupitelů nenaleznou soudní a slušní členové zastupitelstva města z řad pardubické vládnoucí koalice na nejbližším jednání zastupitelstva města soudnost a odvahu k odvolání představenstva SMP, tak nevím, zda může pardubická komunální politika klesnout ještě vůbec hlouběji," prohlásil Haas.