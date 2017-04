V kraji bylo loni nejvíce sňatků za posledních devět let

Pardubický kraj – V Pardubickém kraji bylo loni uzavřeno 2472 sňatků, o 90 více než v roce 2015. Je to nejvíce za posledních devět let. Počet rozvodů meziročně klesl o 48 na 1171. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Manželé Vackovi si po 60 letech obnovili manželský slib.Foto: Deník/Darina Vernerová

U svateb šlo z více než 70 procent o první sňatek obou snoubenců. Pro 529 mužů to byl druhý či další sňatek, žen se vdalo podruhé či ještě častěji 551. Vyšší počty svateb statistici zaznamenali ve všech okresech kraje, v přepočtu na 1000 obyvatel byla v roce 2016 nejvyšší sňatečnost na Svitavsku, a to 0,49 procenta. Rozvedeno bylo v kraji v uplynulém roce 1171 manželství, o 48 méně než v roce 2015. Ve 454 případech se tak stalo na návrh ženy, v 211 na návrh muže, u 506 rozvodů byl návrh společný. Pro zhruba 19 procent rozvedených to byl jejich druhý či další rozvod. ROZVODOVOST NEJVYŠŠÍ NA PARDUBICKU

Rozvodovost na 1000 obyvatel dosáhla 0,23 procenta, což je pátá nejnižší míra rozvodovosti mezi kraji České republiky. Rozvod se v 61 procentech případů týkal manželství s nezletilými dětmi. Nejvyšší pokles počtu rozvodů byl zaznamenán na Chrudimsku, kde byla také po přepočtu na 1000 obyvatel nejnižší rozvodovost mezi okresy v kraji. Nejvyšší rozvodovost v absolutním i relativním vyjádření byla v okrese Pardubice.

Autor: ČTK