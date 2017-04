V městské dopravě bude možné platit kartou

Pardubice – Nejspíš už v září příštího roku nabídne městská hromadná doprava v Pardubicích cestujícím další alternativu placení jízdného. Dopravní podnik do všech vozů nainstaluje moderní čtečky, které přijmou i platbu bankovní bezkontaktní kartou. Obměna odbavovacího systému vyjde na 30 až 35 milionů korun. Uvedl to ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Petr Švancara

„Donedávna banky nechtěly o mikroplatbách ani slyšet, dnes pochopily, že se v MHD v České republice utratí za rok miliardy korun. Vyvinuly technologii certifikovaných bankovních čteček umístitelných ve vozidlech, takže jsme tu myšlenku přijali a rádi ji nabídneme cestujícím," vysvětlil ředitel dopravního podniku.

Odbavovací systém dopravní podnik pořizoval v roce 2006, jeho modernizace je proto už více než aktuální. Městští přepravci se obecně potýkají s poklesem počtu cestujících a novinky pomáhají podle Pelikána odliv pasažérů zvolnit nebo zastavit. Ročně vozy MHD v Pardubicích svezou 26 až 27 milionů lidí, v roce 2008 odbavily přes 30 milionů pasažérů.

DALŠÍ NOVINKY

Dopravní podnik stále hledá novinky, kterým chce cestu MHD zpříjemnit. Nové vozy již pořizuje plně klimatizované, zavedl wi-fi připojení ve vozech, v některých autobusech si také lidé mohou dobít mobilní telefon přes USB port.

Připravuje také například prodloužení trolejbusové linky k Zámečku. „Je to trasa do průmyslové oblasti, kde je mnoho zaměstnanců. Zkapacitnění městské dopravy by nám mělo přinést navýšení počtu cestujících," poznamenal Pelikán.

Na nový odbavovací systém má dopravní podnik téměř hotový projekt, zároveň připravuje žádost o dotaci a později také výběrové řízení na jeho dodavatele. Cena jízdenky zaplacené pomocí bankovní karty bude podle Pelikána totožná s elektronickou peněženkou, která je výhodnější než papírová jízdenka nebo platba u řidiče.