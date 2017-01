V mrazech hrozí praskání trubek i vodoměrů. Pomůže izolace

Východní Čechy – V současné mrazivé dny je potřeba myslet i na vodoměry. Pokud se teplota drží delší dobu pod bodem mrazu, snadno zamrznou.

Vodoměr. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Odpovědnost za poškozený vodoměr, respektive za jeho výměnu však nese odběratel. Důležité je ale si i uvědomit, že to nejhorší, co vás může potkat není prasklé sklíčko a výměna měřidla by nemusela být jediným problémem. Samotná vytékající voda dovede způsobit daleko horší škody. Tam, kde není vodoměr a vodní vedení zapuštěno v zemi, odborníci doporučují odhalené trubky vnitřních rozvodů obalit nenasákavým izolačním materiálem.

Nachází-li se vodoměr mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je vhodné mezi víko šachty a vodoměr umístit polystyrenovou desku, plastový pytel naplněný drceným polystyrenem nebo jiným nenasákavý izolační materiál. Zapomenout se ovšem nemá ani na chaty či chalupy. Při prasknutí může totiž dojít k dlouhodobým únikům vody.