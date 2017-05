V Pardubicích přibude další psí park

Roveň – Vstoupili do dějin obce… A obecní zastupitelé už aby na příštím zasedání přemítali, kam instalují dvanáct soch. Nebo v Rovni mohou přejmenovat ulice, které po vzoru New Yorku nesou číselná označení… Co třeba Vachova, Chocholoušova či Nečesaného?