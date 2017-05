V Pardubicích spadly troleje, vlaky na hlavní trati stojí

70, 80, 50, 30. To není rozpočítávání, ale zpoždění vlaků na hlavním železničním koridoru. Vlaky stojí, nejde totiž proud, těsně před stanicí se utrhly dráty.

"Před vjezdem do stanice Pardubice hlavní nádraží ze směru od Moravan došlo k stržení trakčního vedení nad hlavní tratí. Následkem bylo zastavení provozu vlaků," uvedla mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Informační web SŽDC uvádí, že porucha bude odstraněna kolem 17:00 hodiny. "Mohu potvrdit, že na opravě už se pracuje. Sama jsem v jednom z těch vlaků, před chvílí kolem nás projel montážní vůz. Kdy se podaří opravy dokončit a provoz obnovit zatím nelze říci," uvedla dále Monika Bezuchová.

Zpoždění vlaků je v tuto chvíli (16:20) tolik, že se v Pardubicích již nevejdou na informační tabuli. Další zajímavou souvislostí je pak také to, že někteří cestující zřejmě kvůli závadě nestihnou dnešní demonstraci proti Andreji Babišovi, na kterou se vydali právě vlakem.

V Pardubicích spadli troleje. Do 17h nic neprojede. Tak to by asi tak bylo s naší účastí na demonstraci. Supr.