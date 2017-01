V Pardubicích vznikly mikrojesle

Pardubice - Pokud dítě pobývá v mikrojeslích denně, zaplatí rodiče 1600 korun za měsíc.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Bečák

První mikrojesle začátkem ledna z dotačních peněz otevřelo rodinné centrum Kulihrášek v Pardubicích. Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo vznik 72 mikrojeslí v celé zemi a uvolnilo na ně více než 133 milionů korun.



Pardubické rodinné centrum Kulihrášek provozuje miniškolku Kuliklubíčko a nově i mikrojesle Kuliklubíčko. Od ledna má šest malých klientů, nejmladšímu je sedm měsíců.



„Rodiče k tomu přistupují rozumně. Děti zatím vodí třeba jen na pár hodin v týdnu, aby se aklimatizovaly, zvykly si na prostředí. Jednu holčičku už tu máme i na celé dopoledne, ale její maminka pracuje velmi blízko," popsala včera „rozjezd" mikrojeslí koordinátorka rodinného centra Kulihrášek Táňa Pipková. V jednom okamžiku se sice mohou mikrojesle starat maximálně o 4 děti, ale ve výsledku mohou mít celkem třeba i 20 klientů.



Podle Táni Pipkové hodně matek zvolilo dvouletou rodičovskou dovolenou a poté se vracejí do práce, nebo se chtějí do práce vrátit dřív, například na kratší úvazek.



Pokud rodiče chtějí, aby dítě v mikrojeslích pobývalo denně, zaplatí měsíčně 1600 korun. O polovinu je částka nižší v případě, že o dítě se pečovatelky starají jen některé dny v týdnu.



„V ceně je pitný režim, svačinka, dodavatelsky jsme schopní zajistit i obědy, ale přímo v ceně nejsou. Rodiče dětem dávají jídlo vlastní. Chceme mít děti tak do tří let, pro starší máme mini-školku," dodala Pipková.



Zřizovatelem mikrojeslí může být obec, příspěvková organizace obce, neziskové organizace a právnické osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení v partnerství s obcí. Mikrojesle mají poskytovat péči dětem od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí.



„Mikrojesle jsou nastaveny tak, aby byly finančně dostupné, v provozu jsou pět dní v týdnu, a to minimálně osm hodin denně," uvedl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň.



Dvě dětské skupiny pro děti od jednoho do zpravidla tří let, které nahrazují jesle, v Pardubicích provozuje organizace Ratolest. Jejím zřizovatelem je město Pardubice. Měsíčně rodiče zaplatí za pobyt svého potomka ve skupině 1 500 korun, ať už je docházka dítěte celý měsíc, nebo jen jeden den. K tomu se platí stravné 28 korun za den.



„Naše kapacita je 34 dětí celkem. Všechna místa jsou obsazená. Máme i náhradníky, kteří nastupují ve chvíli, kdy některé dítě přestane do skupiny docházet, například z důvodu delší nemoci a podobně," řekla ředitelka dětské péče a léčebné rehabilitace Ratolest Hedvika Cempírková. Na některé zájemce se ani nedostane, ale není jich mnoho. V případě převisu žádostí rozhoduje doba podání přihlášky, výdělečná činnost rodičů a sociální potřebnost dítěte.