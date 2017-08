V pivovarech zažívají léto snů a objednávky musejí odmítat

Pardubický kraj - Pivovarům v kraji se daří lépe než v minulých letech. Čekají ale, jak prodej ovlivní protikuřácký zákon.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Omlouváme se všem našim zákazníkům, ale z důvodu malé kapacity pivovaru a velkého zájmu o naše točené pivo nestáčíme do konce prázdnin do skleněných lahví ani do pet lahví,“ stojí na facebookových stránkách minipivovaru z Litomyšle.

Nejen zde zažívají nadmíru vydařený rok. Mrzet je může pouze to, že nestačí uspokojit potřeby svých zákazníků. ,,Letos už nám dvakrát došlo pivo. Jednou úplně a nyní nemůžeme stáčet do lahví, aby bylo v hospodě. Zájem o naše pivo nás těší. Léto a celou sezonu považujeme bezesporu za úspěch,“ hodnotil provozovatel Veselky Jiří Kohák.

DAŘÍ SE MALÝM I VELKÝM PIVOVARŮM

Za vysokou spotřebou piva stojí prázdninový turistický ruch, ale i teplýčervenec. Nejen tyto faktory ovlivnily prodej piva i v dalších pivovarech. „Produkce se letos zvedla až o padesát procent. V červenci jsme nestíhali, a dokonce jsme museli odříkat objednávky a snižovat příděly,“ popsal problémy spojené s větším zájmem o pivo Jaroslav Kutílek z pivovaru ve Žlebských Chvalovicích na Chrudimsku.

České pivovary loni vyrobily 20,5 milionu hektolitrů piva, bylo to nejvíc v historii. Alespoň z krajského pohledu to vypadá, že i letošní rok bude úspěšný. Daří se velkým pivovarům v Pardubicích a Poličce i minipivovarům.

Pořádně ohánět se musí i v pivovarech okresu Ústí nad Orlicí, například v Žamberku či Vysokém Mýtě. Žamberští vyrábí pivo s kancem na etiketě už dvacet let a prokurista pivovaru Jiří Chmelan sezonu hodnotí jako o trochu lepší než ty minulé. I on tedy pozoruje vyšší zájem o pivo v letošním roce. „V sezoně vyrobíme čtyři tisíce litrů piva týdně,“ nastínil čísla s tím, že uspokojit poptávku není jednoduché. Pivovar totiž pivo různých druhů dodává do měst po celé republice, ale i do Polska.

Podobně jako ostatní mluví o letošním létě i sládek vysokomýtského pivovaru Evžen Řehák. „Teplých dnů bylo dost a my musíme napnout síly, abychom vyhověli všem objednávkám,“ uvedl sládek. Ročně tu vyrobí 300 hektolitrů piva různých druhů a čepují je převážně v regionu.

Vyššímu zájmu o zlatavý mok z regionu pomáhají i pivní festivaly a slavnosti, kde se mohou méně známé značky ukázat v dobrém světle. Zákazníci ale nepřecházejí od velkých pivovarů v kraji k těm menším, i v Pardubicích a Poličce totiž letošní rok hodnotí zatím lépe než ten uplynulý.

OBCHODNÍ ŘETĚZCE MĚNÍ DODAVATELE

„Daří se nám velmi dobře. Lidé často chodí například i na pivní speciály. Úspěch sklízí i kaštanovo-medové pivo, které se vaří v minipivovaru Arnošt,“ uvedl PR manažer pivovaru Pernštejn Roman Marčák. Pokles prodeje zaznamenal pouze u lahvových piv, jelikož je pivovar přestal prodávat do některých obchodních řetězců.

Také v Poličce se pivovar pohybuje na hranici kapacity. Pozitivní vliv na růst prodeje měla podle majitele Karla Witze i elektronická evidence tržeb (EET). „Velkoobchody často odebíraly od kdekoho. Nyní musí vše vykazovat kvůli EET, a tak nás často oslovují. Odběratele jsme tak obměnili asi z dvaceti procent a některé musíme odmítat,“ popsal situaci kolem diskutované evidence tržeb Witz.

I přes povzbudivá čísla zůstávají zatím někteří majitelé pivovarů klidní a čekají až na čísla konečná, která budou mít na začátku příštího roku. Některé novinky se totiž přes léto ještě plně nepromítly do prodeje.

Podle Romana Marčáka z Pardubického pivovaru Pernštejn bude u celkového hodnocení úspěšnosti roku záležet na tom, jak se na prodejích sudového i lahvového piva projeví protikuřácký zákon. „Na konci léta restaurace zavřou zahrádky a hosté se budou muset přesunout do interiérů hospod,“ připomenul Marčák. Hrozí tak, že kuřáci, kteří v létě využívali zahrádky, místo návštěvy restaurace zůstanou doma, a tím klesne počet vytočených piv. (rak, buk,pš, jan, lv)