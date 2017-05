V Přelouči se dnes chystá velká vojenská show

Přelouč – Pestrou paletu zážitků pro celou rodinu slibuje na dnešní den areál přeloučského tankodromu, kde se bude konat devátý ročník Tank Power Show.

Ukázky začínají v deset hodin a až do osmnácti hodin večer je areál otevřen pro zábavu návštěvníkům.

K vidění budou akční dobové ukázky Klubu vojenské historie (KVH) Pardubice, historická i současná vojenská technika.



Jako vrchol celého dne pak na návštěvníky čeká ukázka z druhé světové války. Ta diváky zavede do roku 1944, přímo doprostřed operace Cobra.



„Tato převážně americká operace následovala zhruba měsíc po vylodění spojenců v Normandii a jejím cílem bylo postoupit od pobřeží dále do francouzského vnitrozemí. Část těchto bojů pak divákům nabídneme v odpolední ukázce," prozradil za KVH Pardubice Milan Vinš.



Do té doby se ale v Přelouči nudit nebudete. Po celý den je tu co dělat i co vidět, například ukázky práce celníků nebo jízdní oddíl Městské policie Pardubice. Strážníci na starokladrubských vranících budou v ukázkách předvádět dovednosti těchto krásných koní.



Součástí programu budou již tradičně adrenalinové projížďky v „bévépéčku" neboli obrněném transportéru. Vyzkoušet můžete také lanové centrum, aquazorbing, jízdu na čtyřkolkách, akční hru Battlefield Live, airsoft, řízení Hummeru H2 a spoustu dalších výzev. Vyzkoušet si můžete své zdravotnické dovednosti nebo jen obdivovat vystavenou techniku. Pro děti budou připravené soutěže.